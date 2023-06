Los primeros libres en Canadá, cancelados por un fallo técnico

Tras una bandera roja por avería del Alpine de Gasly a los cinco minutos, un problema con las cámaras de seguridad del circuito ha hecho imposible volver a rodar La FIA ha cancelado los Libres 1 y ha ampliado a 90 minutos la duración de los libres 2, que comenzarán media hora antes de lo previsto (22.30 horas)

La primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá ha arrancado con previsiones de lluvia que no se han cumplido y con escasos cinco minutos de acción en pista. Los equipos no han podido aprovechar las buenas condiciones meteorológicas para rodar y poner a prueba las importantes novedades que introducen este fin de semana, comenzado por Aston Martin. Un problema con las cámaras de seguridad del circuito Gilles Villeneuve ha arruinado por completo la sesión.

La primera bandera roja ha llegado a los cinco minutos, cuando Pierre Gasly ha comunicado por radio una avería electrónica y ha detenido su Alpine. Después de retirar el monoplaza del francés, los entrenamientos no se han reanudado. Los pilotos seguían en boxes y el cronómetro seguía consumiendo minutos sin más explicaciones. La organización ha informado entonces del problema con la sincronización de las cámaras de seguimiento en pista, que impedía rodar. La FIA ha decidido cortar por lo 'sano' y cancelar los Libres 1, anunciando que los Libres 2 comenzarán media hora antes de lo previsto (22.30 en España) y se prolongarán durante 90 minutos.

