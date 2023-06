Hitech presenta su candidatura para entrar en la F1 en 2026

El equipo Hitech, que actualmente compite en Fórmula 2, Fórmula 3 y Fórmula 4, quiere dar el salto a la categoría reina Tiene nuevo socio después de vender una participación del 25 por ciento al empresario kazajo Vladimir Kim

La F1 está en un momento dulce y en constante crecimiento. De ahí que sus gestores tengan muchas propuestas para albergar un gran premio en el futuro y que la FIA haya recibido también varias peticiones para ingresar en la parrilla a partir de la temporada 2026, cuando entrará en vigor una nueva reglamentación de motores.

Andretti, que se ha asociado con Cadillac, lleva muchos meses tras una plaza en F1, al igual que Craig Pollock, que pretende lanzar un equipo integrado al 50% de hombres y mujeres llamado 'Fórmula Equal'. Ahora se ha sumado a la lista de pretendientes la escudería británica Hitech, presente actualmente en las categorías antesala de la F2, F3 y F4.

Hitech ha anunciado un acuerdo con el empresario kazajo Vladimir Kim, que se ha convertido en socio al hacerse con un 25% de las acciones de la escudería. Y con este nuevo inversor pretenden dar el salto a la categoría reina del automovilismo, por lo que han presentando su candidatura ante la FIA.

Kim está al frente de las compañías Kazakhmys y KAZ Minerals Group y es uno de los diez mayores productores de cobre del mundo. A nivel deportivo empezó esponsorizando a atletas kazajos y a tenistas de primera fila, mientras que el acuerdo con Hitech supone su primera incursión en el automovilismo.

🚨 NEWS: Kazakh businessman Vladimir Kim

agrees to acquire shareholding in Hitech Global Holdings



Hitech Grand Prix has agreed the sale of a 25% interest in the group to Kazakh businessman and motorsport enthusiast Vladimir Kim.



Read more on our website: https://t.co/Nj0KJTchq2 pic.twitter.com/CUYsLIsUWf