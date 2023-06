Barcelona o Madrid: No habrá dos carreras en España

"Ya hubo dos carreras en España, pero en aquellos tiempos el negocio no era tan grande y teníamos un calendario muy europeo, así que no lo veo posible ya", dice Domenicali "No hemos tomado aún una decisión. No habrá discusiones políticas, sólo comerciales, técnicas y deportivas que llegarán en los próximos meses" advierte el CEO de la F1

El presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha querido clarificar el futuro de Gran Premio de España después del abierto interés mostrado por Madrid para albergar una prueba urbana a partir de 2027, cuando expire el actual contrato de la F1 con Barcelona. El dirigente italiano asegura que están "muy contentos" con la gestión de Barcelona, que habrá noticias respecto a la propuesta madrileña "en unos dos meses" y que no ve viable que haya dos carreras a la vez en España, por lo que quizá se valoraría la opción de la alternancia.

Domenicali sostiene que España es un gran mercado para la Fórmula 1 ahora mismo, pues cuentan con dos grandes pilotos luchando por podios, pero que visitar nuestro país dos veces en un año, aunque ocurriese en el pasado con Valencia y Barcelona, no es factible en las actuales condiciones ya que hay muchos países pujando por una plaza en el calendario y que el récord que estaba previsto este año, con 24 grandes premios, antes de las cancelaciones de China y Emilia Romagna, no puede ir más allá.

"24 el número ideal de carreras", avisa. "Es el número adecuado porque es el que requiere el mercado, el equilibrio adecuado entre la demanda y las exigencias logísticas para todos los equipos. Es el número que debemos buscar para ser rentables a largo plazo" dice el italiano.

"España un mercado muy fuerte ahora mismo, los datos de audiencias están creciendo, y mucho. Ya hubo dos carreras en España, pero en aquellos tiempos el negocio no era tan grande, seguíamos teniendo un calendario mayoritariamente europeo, así que no lo veo posible ya. Ahora ya nos hemos abierto más a todo el mundo, con más carreras", ha comentado Domenicali en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid.

"Siempre he sido muy transparente con Barcelona, ese es mi estilo, pero aún no hemos tomado una decisión. Sí es cierto que Madrid se ha interesado en tener un GP en el futuro y es un gran signo sobre el estado de la Fórmula 1. Queremos tener la mejor competición entre sedes, no habrá discusiones políticas, sólo comerciales, técnicas y deportivas que llegarán en los próximos meses", añade.