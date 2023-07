¡Bombazo! Dacia, al Dakar con Loeb y Cristina Gutiérrez

El fabricante del Grupo Renault ha anunciado que correrá el Rally Dakar a partir de la edición de 2025 El nueve veces campeón WEC Sébastien Loeb y la burgalesa Cristina Gutierréz, que ganaron juntos en Extreme-E, formarán el tandem de Dacia en Arabia

Noticia inesperada y muy positiva para el deporte del motor. La firma Dacia, del grupo Renault, ha desvelado hace unos minutos sus planes para competir como equipo oficial en el rally Dakar a partir de 2025. Y también ha anunciado que Sébastien Loeb y Cristina Gutiérrez formarán su potente tandem de pilotos para afrontar con aspiraciones de victoria el rally más duro del planeta.

Loeb y Cristina Gutiérrez, que compitieron y ganaron juntos el pasado año en Extreme-E, repetirán experiencia en el Dakar, de la mano de Prodrive, que actualmente gestiona el proyecto dakariano de BRX, también con Loeb, subcampeón en enero pasado tras Nasser Al-Attiyah.

Denis Le Vot, CEO de Dacia, explicó que “el Dakar es un laboratorio tecnológico a escala real. Vamos a competir en 2025 con combustible sintéticos procedentes de Aramco y en 2026 pasaremos a utilizar vehículos impulsados por e-fuel. De hecho, la mitad de los coches que comercializamos en la actualidad están impulsados por GLP, lo que deja claro nuestro compromiso con las bajas emisiones”.

Loeb , que dejará atrás su aventura con el Bahrain Raid Xtreme y el Hunter Prodrive T1+, asegura que “el objetivo con Dacia será luchar por ganar, y vamos a trabajar al máximo para conseguirlo”.

3/3 “FUTURO”🔜

14 años compitiendo en rallyraid, miles de km recorridos, esto es lo que me vino a la cabeza cuando recibí la llamada del Dacia. Una sensación impresionante compartir esto junto a @SebastienLoeb para competir en la prueba que más representa mis valores, el @dakar pic.twitter.com/m2RsX7fGGW — Cristina Gutiérrez (@crisgutierrez) 3 de julio de 2023

Cristina Gutiérrez por su parte apunta que “he estado durante 14 años en el automovilismo, pero los próximos son muy especiales para mí porque me uniré a Dacia, y mis sueños se hacen realidad. Quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado, y estoy segura de que trabajaré para alcanzar los mejores resultados para Dacia. Me resulta muy especial unirme a Dacia y ser la segunda mujer de la historia que compite con un equipo oficial en el Dakar”.