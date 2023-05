Holger Rune: "No tengo ningún problema con la afición española"

El tenista danés fue silbado por el público en varias fases del partido con Dadidovich "La gente no entendió lo que estaba pasando. No se puede rearbitrar lo que ha señalizado el sistema electrónico", explicó el número siete del mundo

Holger Rune se despidió el domingo del Mutua Madrid Open después de ser derrotado por Alejandro Davidovich en la tercera ronda del torneo madrileño. El número siete del mundo, sin embargo, no tuvo una despedida tranquila.

Y es que el danés fue silbado por el público en varias fases del partido cuando se acercó a borrar una marca de una pelota polémica por la que estaban discutiendo Davidovich y el juez de silla.

El tenista intentó explicar en sus redes sociales lo que había sucedido: "Se está hablando mucho del comportamiento de los aficionados la otra noche. La gente no entendió lo que estaba pasando. No se puede rearbitrar lo que ha señalizado el sistema electrónico y al árbitro y al supervisor les costó demasiado tiempo explicárselo a mi adversario. No lo explicaron a la grada. La próxima vez me tomaré una siesta mientras discuten".

No es la primera vez que, de 19 años, ha tenido enfrentamientos. Con anterioridad, los tuvo con Casper Ruud o Stan Wawrinka. Pero Rune se ha ido de Madrid afirmando que "no tengo ningún problema con la afición española y tengo ganas de volver al Mutua Madrid Open".