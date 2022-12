¿Hasta qué hora puedo comprar Lotería de Navidad hoy?

Recuerda que este miércoles 21 de diciembre es el último para comprar Lotería de Navidad Mañana a las 09.00 horas dará comienzo el Sorteo de Navidad

Este próximo jueves 22 de diciembre se celebra el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2022, una cita imprescindible si has comprado un décimo de lotería en las últimas semanas y crees que puedes tener el Gordo en casa.

Ahora bien, si todavía no has adquirido uno, lo mejor que puedes hacer es darte prisa y hacerlo, porque las administraciones dejarán de venderlos durante las próximas horas, y el canal online termina también en el día de hoy.

Hasta cuándo puedo comprar un décimo de Lotería de Navidad

Si hablamos de administraciones de lotería de Navidad, estas dejarán de vender décimos alrededor de las 20.00 horas, pudiendo haber variaciones en función del horario.

, estas , pudiendo haber variaciones en función del horario. En el caso de la venta online, a partir de las 22.00 horas no se podrá comprar ningún décimo.

En definitiva, este miércoles 21 de diciembre será el último para comprar un décimo de Lotería de Navidad. No confíes en otros canales de venta que no sean los oficiales para evitar posibles fraudes. Y si no tienes ningún boleto, todavía puedes recurrir a las participaciones o papeletas que se venden en múltiples negocios.