Tebas: "La Premier y Arabia sólo son referentes en cuanto a gasto"

Javier Tebas cumple diez años al frente del fútbol profesional español. El mandatario analiza pasado, presente y pasado del fútbol tanto español como mundial en una amplia entrevista concedida al diario 'El Mundo'.

Así, ante la realidad que supone la irrupción de Arabia Saudí y el presente de la Premier y su poderío económico, el presidente de LaLiga señala: "Lo que son referencia es en gasto y desde LaLiga llevamos años defendiendo la necesidad de instaurar reglas de juego comunes para todos. Tener ligas que permiten a los clubes pérdidas de forma generalizada y que sólo se sostengan gracias a los fondos aportados por accionistas millonarios sin un control financiero, desvirtúa la competición".

Y es que Tebas está convencido de que la española es la mejor competición del mundo: "Con datos objetivos, LaLiga estaría en el primer puesto porque encabezamos el ránking de títulos europeos. De los últimos 68 trofeos, tiene 35 frente a los 13 de la Premier. Si hablamos de jugadores, tenemos una posición predominante con 6 Golden Boy, 24 Balón de Oro y 15 Bota de Oro".

De cara a la temporada que arranca hoy viernes, el mandatario apunta que "es un año cargado de novedades: el nombre, la marca o el logotipo, pero también otros más profundos. El aficionado va a disfrutar de una nueva manera de experimentar el fútbol especialmente con innovaciones en las retransmisiones".

"Tras seis temporadas con el Banco Santander, entendíamos que para dar un salto cualitativo necesitábamos implementar cambios. El acuerdo con EA Sports, que ya era socio estratégico, nos permite dar un salto cualitativo en innovación fusionando el mundo virtual con la competición real y conectar con otros públicos a nivel mundial", indica.

En esa línea, resalta que "EA Sports representa la vanguardia de las experiencias futbolísticas interactivas y esa ha sido una de las motivaciones principales para alcanzar este acuerdo. Es una alianza con un propósito común: estamos comprometidos a revolucionar el consumo del fútbol".

Haciendo balance, el directivo indica que "hemos conseguido mucho en estos diez años, somos más de 600 profesionales en todo el mundo, más de 200 millones de personas en redes sociales y nos ven en más de 180 países. Pero todavía podemos ir más allá, por ejemplo en nuestra implantación internacional, clave en nuestro crecimiento. También en nuevos desarrollos tecnológicos para explorar otras vías de conexión con los aficionados, y el desarrollo de los clubes".

Javier Tebas manifiesta: "Un reto es adaptarnos a la disrupción del mundo audiovisual en el deporte. Por supuesto, la obligación de seguir luchando con más fuerza, más recursos y más contundencia para erradicar cualquier rastro de racismo e intolerancia de nuestro fútbol. Por último, desarrollar la defensa de un modelo de gobernanza equilibrado y justo en el fútbol europeo como el lanzamiento de la Unión de Clubes Europeos (UEC), apoyado por LaLiga, que aboga por ofrecer voz a todos los clubes, no sólo los más elitistas". Claro mensaje a Florentino y la Superliga, una vez más.

Aboga el mandatario por "la sostenibilidad económica gracias al control financiero. Nuestra competición y sus clubes son líderes en solvencia sin necesidad de ayudas o subvenciones. Obviamente, la Premier League es una gran competición, pero que no cuenta con un modelo sostenible, ya que supera los 2.800 millones de euros en pérdidas tan sólo en las últimas cinco temporadas".

"Donde hay que poner el foco es en solucionar el desequilibrio que producen las ligas inflacionadas de manera artificial, que son las que provocan los problemas de competitividad y adulteran la competición", comenta.

Sobre la llegada hipotética de Mbappé al Real Madrid, lo tiene claro: "Personalmente, me encantaría, quiero a los mejores jugando aquí".

"Nos comparan con otras ligas por el gasto en fichajes, pero es un error si no se analiza si esa compra venta de jugadores responde a objetivos deportivos. LaLiga tiene valor como competición más allá de talentos individuales. Aun así, si hablamos de grandes jugadores la realidad es que, de los últimos 13 balones de oro, 12 han sido para jugadores de LaLiga", señala Tebas.

El máximo mandatario de LaLiga rehúye la polémica con Gerard Piqué y la Kings League: "No tiene ningún sentido compararlas porque son completamente diferentes. Pero de todo se puede aprender y Piqué ha sido capaz de generar una gran expectación con un producto nuevo hecho con personajes de diferentes ámbitos. Compartimos la innovación, la búsqueda de nuevos recursos e ir más allá del ecosistema del fútbol".

Y sobre la Superliga sí se pronuncia con rotundidad: "El proyecto está acabado, pero la amenaza no. Su principal impulsor continuará empleando sus recursos en mantener viva una iniciativa que le permitiría controlar el fútbol profesional ya no solo a nivel español, sino europeo y , si me apuras, a nivel mundial, en detrimento del resto de clubes".

Otro nombre propio que surge es el de Luis Rubiales, presidente de la RFEF: "El conflicto entre Rubiales y yo no es personal. Tenemos conceptos opuestos de lo que tiene que ser el fútbol profesional y la labor de gestión en el mismo. Nosotros apostamos por la sostenibilidad, la internacionalización y la innovación permanente y en un modelo de gestión transparente y democrático".

Javier Tebas también se pronuncia sobre el 'Caso Negreira': "Cualquier problema de reputación que afecta al sector del fútbol afecta a LaLiga, aunque no seamos directamente responsables. En este caso concreto, hemos actuado y realizado los controles pertinentes en base a lo que nos permiten nuestras competencias".

"Tengo intención de continuar cuatro temporadas más y presentarme a la reelección pero son los clubes los que deciden. A fecha de hoy siento el apoyo para esta renovación de la gran mayoría. En el futuro, LaLiga será una marca cada vez más fuerte y consolidada. Ya hoy tiene el mayor ecosistema de la industria del deporte y entretenimiento. Creo que tendrá una presencia internacional aún mayor ya que marcas como el Real Madrid o el FC Barcelona son reconocidas en cualquier parte del mundo", concluye.