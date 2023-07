Pablo Torre: "El Girona es un equipo que me divierte, ataca mucho"

El centrocampista cántabro asegura que bajo las órdenes de Míchel puede dar su mejor versión Está convencido que pueden firmar una gran temporada

Pablo Torre ha caído de pie en el Girona. El club lo ha recibido con los brazos abiertos y el afronta el reto de seguir creciendo futbolísticamente en un equipo de primera división con una propuesta de juego muy acorde a sus características.

"Tenía muchas ganas de llegar. El míster me llamó y la idea de juego me gusta. Me parece un equipo muy divertido, que ataca mucho y con mis condiciones podemos hacer cosas chulas aquí", ha comentado a los medios del club.

Precisamente, su nuevo entrenador, Míchel, cuando habló con él le explicó qué busca con su fichaje. "Que ataque mucho, que juegue detrás de los medios centros, que me atreva y juegue hacia adelante. Creo que estas condiciones las tengo", ha dicho.

Pablo Torre también ha destacado la calidad de los futbolistas del Girona y que ha tenido un gran recibimiento por parte del grupo, especialmente de los jóvenes, con los que está compartiendo más horas en el stage de pretemporada en la Vall d'en Bas.

Que el Girona y Míchel confían en el centrocampista cántabro parece evidente. Pidieron su cesión y pese a que no llevaba ni un entrenamiento con el equipo el entrenador lo hizo debutar en el amistoso contra el Olot. Torre, que tenía otras propuestas encima de la mesa, también está convencido que ha acertado jugando en Montilivi. "El Girona es el mejor equipo donde puedo dar mi mejor versión", ha asegurado.

El joven talento, que volverá al Barça a final de temporada, se ha definido como un chico tranquilo y tímido y ha resaltado que la temporada pasada disfrutó viendo jugar al Girona cuando se enfrentaron a ellos.