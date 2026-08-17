Ounahi, Tsygankov y la verbena del Girona

Festival, en el mal sentido de la palabra, el que se vive en Girona. El equipo empezó su andadura en Segunda con un empate ante el Leganés (1-1) y una demostración de que, a día de hoy, faltan muchas cosas en el vestuario que dirige Quique Álvarez. La 'bomba' estalló cuando el técnico explicó que una de las estrellas del equipo, Viktor Tsygankov, se negó a jugar: "Estaba convocado y no se ha querido cambiar".

El descenso del equipo catalán sorprendió a propios y extraños. El Girona no tenía ni plantilla ni entrenador para descender, pero jugó con fuego y se quemó de lo lindo. El hecho de perder la categoría abrió de golpe y porrazo la puerta de salida, ya que en aquel entonces el equipo de Míchel contaba con internacionales que gustaban a equipos que juegan incluso competición europea.

Los cedidos volvieron a sus respectivos equipos, Joel Roca se marchó a Olympiacos, Daley Blind al Ajax y Axel Witsel y Juan Carlos no renovaron su contrato. No obstante, no eran los únicos, ni por asomo, que deseaban salir de Montilivi.

Joel Roca celebra su gol contra el Valencia CF / Ana Escobar

El mercado del Girona se ha cocinado a fuego lento. Solo han llegado Oleksandr Pyshchur, Izan González, Iván Morante y Unai Hernández. Y, a medida que pasan los días, que las estrellas aún no se hayan marchado solo se traduce en problemas para todos. Prueba de ello, el debut ante el Leganés.

Según publicó AS, además de Tsygankov hubo otros jugadores que se negaron a jugar contra el cuadro pepinero. Uno de ellos, a priori, era Vanat, pero el ucraniano explicó que su situación no tenía nada que ver y que, si se tiene que quedar, lo hará.

Viktor Tsygankov, en una imagen de archivo / Siu Wu / EFE

El que no tiene pensado quedarse es Tsygankov. Ni por asomo. Se siente traicionado por el club, ya que, según la misma fuente, llegaron a acuerdos con Trabzonspor y New York City cuando él quiere seguir en LaLiga o probar suerte en Inglaterra. Por eso no jugó y por eso se formó una trifulca en el vestuario al final del encuentro, según la citada fuente.

Otro de los que quiere marcharse es Donny van de Beek, quien estuvo en la grada, aunque busca un nuevo destino con métodos más cordiales. Como Azzedine Ounahi, quien no se vistió de corto y acabará, salvo sorpresa, en el Ajax de Míchel.

Azzedine Ounahi celebra uno de sus dos goles ante Canadá en los octavos de final del Mundial. / SAM WASSON / EFE

También habrá que estar atentos al futuro de Arnau Martínez y Àlex Moreno. Lo más probable es que sus horas estén contadas en Montilivi, ya que el primero está muy cerca del Valencia y el segundo del Rayo, como recambio de Pep Chavarría. Sin embargo, ambos se han comprometido ante Quique Álvarez a darlo todo hasta el último segundo que estén en el club.

Y, en cuanto a llegadas, Matteo Moretto aseguró que Abdul Mumin firma su contrato hoy para reforzar la defensa. Fichaje cerrado y que, viendo el panorama, será insuficiente para cambiar del todo la situación.