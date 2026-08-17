Tsygankov se niega a jugar con el Girona: "Estaba convocado y no se ha querido cambiar"

Menudo problema tiene el Girona. Más allá del sabor agridulce que deja el empate frente al Leganés, la peor noticia llegó en boca de Quique Álvarez durante la rueda de prensa: "Tsygankov estaba convocado y no ha querido cambiarse, pero no puedo decir nada más". Paradójicamente, la mala noticia no es tanto su ausencia como el cómo. Lo ocurrido con Dominik Livaković el pasado curso parece haber sentando un precedente.

Futbolistas con cartel y opciones de salir, como Arnau, Iván Martín, Fran Beltrán, Àlex Moreno o un Asprilla que fue un gran revulsivo, fueron un ejemplo de profesionalidad y se lo dejaron todo sobre el terreno de juego. Abel Ruiz encontró el premio a su insistencia y anotó el tanto del empate. Y Junior, que debutó como titular con apenas 17 años recién cumplidos, se doctoró —o se graduó, en este caso— en Montilivi.

El feudo gironí reunió a más de 10.000 aficionados, una clara muestra del empuje incondicional de su gente pese al descenso a Segunda. Pero lo ocurrido con el ucraniano no debe pasarse por alto. Figuraba como uno más en el banquillo, pero durante el partido se le pudo ver sentado en el palco junto a los jugadores no convocados.

Los jugadores no convocados vieron el partido desde el palco / David Aparicio / DDG

Llegó al club en enero de 2023 y ha formado parte del mejor Girona de la historia, pero con este gesto deja claras sus intenciones: no quiere jugar en Segunda. Es uno de los principales activos de la plantilla, pero eso no significa que el club vaya a dejarle salir a cualquier precio. El Celta es uno de los equipos con los que se le ha vinculado y, además, tiene contrato vigente hasta 2027.

Añade Nil Solà que su compatriota Vladyslav Vanat se negó a jugar cuando Quique Álvarez le pidió que calentara. Actitudes inadmisibles que no aportan nada bueno al vestuario: condicionan la dinámica y cohesión del grupo.

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Actitudes inadmisibles que no aportan nada bueno al vestuario: condicionan la dinámica y la cohesión del grupo. Será muy importante que, de aquí al próximo 1 de septiembre, los futbolistas que formen parte de la plantilla quieran tirar del carro.