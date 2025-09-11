Míchel podrá contar con Vanat, Livakovic y Ounahi para jugar en Vigo

No cambiará medio equipo respecto al once que perdió ante el Sevilla (0-2) hace dos sábados, pero Míchel, cerrado el mercado, ya tiene donde elegir y remover a la hora de hacer el once. Y además, con ingredientes, en teoría, de calidad para que mejoren las prestaciones de un equipo que, de momento, no carbura. El técnico madrileño vio ayer cómo dos de los últimos fichajes del club, Dominik Livakovic y Azzedine Ounahi, se incorporaban a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de La Massana, en Vilablareix y se ejercitaban por primera vez con sus nuevos compañeros. Acabado el paro internacional, hoy también se han integrado en el trabajo el delantero Vladyslav Vanat y Joel Roca. Los cuatro deberían estar a disposición del técnico para el partido del domingo en Vigo ante el Celta. Quien tiene pocos números de estar, por el contrario, es Viktor Tsygankov. El centrocampista ucraniano, que ya no jugó contra el Sevilla por problemas físicos, no ha participado en ninguno de los dos partidos con la selección.

El Girona tiene previsto desplazarse a Vigo el sábado por la tarde para jugar el domingo al mediodía (14:00). De este modo, Míchel tiene todavía otros tres entrenamientos para trabajar con los jugadores internacionales que, salvo Ounahi que hizo uno, aún no conocen a sus nuevos compañeros. Son los casos de Livakovic y Vanat, fichados el último día de mercado y que hasta ayer y hoy, respectivamente, no han conocido a sus nuevos compañeros. Ounahi, por su parte, completó una sesión antes de incorporarse con la selección a principios de mes. Por su parte, Bryan Gil sí ha podido trabajar cada durante todo el parón con el grupo.

A partir de aquí habrá que ver lo que hace Míchel con estas cuatro nuevas piezas. Parece difícil que ninguno entre directamente en el once titular el domingo. Quizás sólo Vanat tiene alguna opción de hacerlo. El ucraniano, por el que se han pagado diecisiete millones de euros al Dinamo de Kiev, llega con el cartel de delantero centro titular y está llamado a llevar la responsabilidad goleadora del equipo. Incluso por delante de Stuani, que el pasado año tuvo que salir al rescate porque Miovski y Abel Ruiz no tuvieron el rendimiento esperado. Tampoco se espera que Ounahi entre en el equipo de entrada a Vigo. El marroquí ha realizado una pretemporada atípica con el Olympique de Marsella, con quien no ha disputado amistosos. Con la selección tuvo veinte minutos en el primer partido pero el lunes no jugó en Zambia. En principio, debería necesitar un tiempo de puesta a punto física.

Livakovic se estrena

La gran novedad del entrenamiento de ayer fue Livakovic. El croata, cedido por el Fenerbahce, fue recibido el tradicional túnel de collejas por sus nuevos compañeros y se ejercitó junto a Paulo Gazzaniga y Vladyslav Krapyvtsov. A partir de ahí, le tocará a Míchel quien será el portero titular ante el Celta en Balaídos. En principio, pese a los errores en el primer partido ante el Rayo, el argentino debería tener crédito como titular después de dos temporadas y media indiscutible bajo palos, por delante de Juan Carlos y, el pasado curso, de otro portero de trayectoria importante en la élite como Pau López. En sus primeras palabras, en los medios oficiales del club, Livakovic asegura que las primeras sensaciones han sido "muy buenas" y que es "feliz" de haber venido. «La gente es muy bonita. El técnico, el preparador de porteros, el campo de entrenamiento. Me siento feliz de haber venido», decía. El croata revelaba que ver al Girona en la Champions el pasado curso y «luchando por la Liga» hace dos le convencieron de aceptar la propuesta catalana. Livakovic explicó que desde pequeño que sigue LaLiga y que «Buffon y Casillas» eran sus referentes. «He jugado muchos partidos importantes. Espero aportar mi experiencia al Girona para conseguir buenos resultados”.