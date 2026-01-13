El Girona, en vilo por Ounahi

La inoportuna lesión de Azzedine Ounahi con Marruecos en la Copa África llegó a percibirse como una crónica de una muerte anunciada en Girona. A Míchel no le quedaba otra que tener que prescindir del futbolista más diferencial de su plantilla durante varias semanas, aunque difícilmente podía imaginar que unas dolencias en el sóleo de su pierna izquierda le mantendrían alrededor de seis semanas alejado de los terrenos de juego.

El marroquí se despidió con un recital en Anoeta. Tsygankov, con un doblete, lideró la remontada 'gironina' y dio un chute de adrenalina que se disolvió una semana más tarde, con la derrota ante el Atlético de Madrid en Montilivi, en el último compromiso de 2025. Pues bien, en la antesala de la visita a Son Moix, la imagen de Ounahi llegando al Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat para disputar los octavos de final contra Tanzania con muletas y una bota de protección en la pierna izquierda, encendió todas las alarmas en Montilivi.

A la espera del diagnóstico oficial, la preocupación en el club y la afición era total. Salió al paso su seleccionador, Walid Regragui, confirmó horas después que "se lesionó el sábado durante los entrenamientos" y que "sufre una rotura en el sóleo y no podrá jugar en esta Copa Africana de Naciones".

Ounahi fue el catalizador del juego gerundense en la Bella Easo / EFE

El centrocampista, sin embargo, no abandonó la concentración de Los Leones del Atlas e iba a someterse a un tratamiento especial y a un programa de rehabilitación bajo la dirección de los médicos del combinado anfitrión de la Copa África, según reveló la Federación de Fútbol de Marruecos. Míchel, en la previa de la visita de Osasuna, desconocía aún cuál era el alcance de su lesión - distinta a la que ya tuvo -. Hasta aquí, todo en orden.

Demasiado optimista

Lo que sí cogió por sorpresa fueron las declaraciones de Ounahi en zona mixta hace apenas un par de días, en las que afirmaba aspirar a estar listo para la semifinal y/o una hipotética final: "Mi estado está mejorando notablemente. Estoy siguiendo un programa de rehabilitación intensivo".

El seleccionador de Marruecos rebajó la euforia confirmando su ausencia en la semifinal ante Nigeria de este miércoles... y lo hizo con ironía: "Tenemos buenas noticias, Azzedine podrá jugar mañana... No, es broma. Saïss ha vuelto a los entrenamientos y está recuperándose muy bien. Aparte de Azzedine, que está fuera, todos estarán disponibles", zanjó.

Está por ver si el futbolista del Girona estaría recuperado para una hipotética final, aunque resultaría extraño que reapareciese teniendo en cuenta que los plazos de recuperación para una lesión de este tipo son mucho más largos. El Girona, a la expectativa.