Quique Álvarez: "Necesito jugadores que estén y quieran estar en el Girona"

Hacía dos semanas que nadie del Girona aparecía ante los medios de comunicación, después de que David López verbalizara, justo al terminar el Trofeu Costa Brava, que faltaban fichajes. Por eso, la presencia de Quique Álvarez, que mañana se estrenará contra el Leganés en Montilivi como entrenador 'blanc-i-vermell', era muy esperada.

"Estarán todos disponibles, excepto Portu, Ounahi y Unai. He ido hablando con todos, no tengo que esconderme de nada. Y ahora decido yo, desde un punto de vista físico, competitivo y anímico. Jugarán los que piense que competirán mejor", ha dicho el nuevo líder del banquillo, que rápidamente ha tenido que afrontar preguntas sobre el mercado de fichajes.

"No descubro nada, ya se ve que falta gente atrás. Ya llegará. Me habría gustado otro timing, pero es lo que hay. Mi energía no puede estar pensando en lo que podría ser, sino en lo que tengo. Con lo que tenemos, estamos preparados para competir bien. Mejoraremos más adelante, pero estaremos preparados".

Los rumores de venta señalan claramente a Arnau, Ounahi y Tsygankov, pero Iván Martín y Álex Moreno también están dentro del paquete. "Son jugadores del club y están aquí. Viendo todos los aspectos que engloba el futbolista, decidiré quién es mejor para jugar", ha repetido, sin mojarse con ningún nombre concreto y hablando siempre en términos generales.

"Depende de muchas cosas, no solo de mí. Dependerá de sus ganas de quedarse, pero son profesionales y, hasta donde yo sé, todos tienen contrato aquí. Veremos estos quince días, pero yo necesito jugadores que estén y quieran estar en el Girona. Eso lo tengo clarísimo. Es verdad que ahora quizá no lo están, pero quizá dentro de una semana se conectan. Buenos ya lo son. Todos lo son. Pero el jugador que es bueno del todo lo es porque está conectado".

Preguntado de nuevo por los fichajes, cree que "donde estamos más flojos es atrás, que es donde hay menos gente. El resto dependerá de si sale alguien. Arriba tenemos bastante gente y estamos bien». Álvarez ha dicho que «tengo bastante claro el once, aunque con alguna duda".

Que la competición empiece con el mercado abierto nunca ayuda. "Cada año es lo mismo, es el día de la marmota. Es muy complicado trabajar así y en año de Mundial todo va todavía más tarde. Los clubes se mueven más tarde. Cuando empieza la Liga es cuando se ven las necesidades y entonces empieza la cadena. No es lo ideal, no, pero está montado así y tenemos que convivir con ello de la mejor manera posible. Te encuentras con gente que no tiene la cabeza aquí… Yo he intentado hacerlo lo mejor posible, la verdad".

En Montilivi, pese a las carencias, Quique Álvarez quiere ser protagonista. "Mi mentalidad es ofensiva, pero desde el equilibrio. En verano hay que tomarse los resultados con calma, tenemos que tener perspectiva. Quiero que seamos protagonistas en ataque, pero tendremos que tener equilibrio, que es donde estará nuestra fuerza". De los siete amistosos disputados, el Girona solo ha ganado uno.

"A la afición no le puedo decir nada, espero que haya asimilado el descenso y venga a animar como lo hace siempre. Después de unos años excepcionales, la etapa gloriosa no terminó de la mejor manera y dolió. Pero la gente tiene que saber que Segunda es larga y habrá momentos duros. Espero que no, pero quizá estos lleguen ya en el primer partido. Por mi parte, intentaré que se sientan orgullosos e identificados con el equipo. Tenemos que poner energía. Y yo, si me hacen elegir, prefiero empezar en casa, con los míos", ha continuado Álvarez, que tiene controlado al rival del debut.

"Está claro que es mejor cuando tienes imágenes de Liga, porque en las pretemporadas hay muchas pruebas y cambios. Estos quince días de competición no son los ideales, pero por suerte ya no es como antes, ahora hay vídeos de todo. El Leganés quizá no esté hecho del todo, pero ya sabemos la idea y conozco al entrenador".

Como aspecto más positivo del verano, el técnico valora "la energía de los jóvenes, y también la profesionalidad de muchos jugadores. Quizá no estén metidos al cien por cien, pero teniendo sus circunstancias agradezco la actitud que han mostrado".

Como defecto, "tenemos que corregir bastantes cosas. Sí es verdad que no hemos sido sólidos durante el partido. Solo hemos tenido momentos buenos y es un aspecto que hay que corregir. En los minipartidos, tenemos que aprovechar los buenos momentos y controlar los malos".

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"Me gusta jugar, pero lo más importante es competir. Y competir no es jugar. Está muy bien tener el balón, pero sin balón también tienes que ser bueno. Intento inculcar esto: han hecho cosas muy buenas e increíbles estos años, pero eso no garantiza el éxito. Segunda es muy dura, tenemos que tener humildad: se nos etiqueta como favoritos, pero lo único que provocará es que nos cueste más. Querremos dominar, pero tenemos que saber gestionar todas las fases del juego", ha finalizado.

Fuente: Diari de Girona