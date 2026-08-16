Abel Ruiz evita un golpe de realidad para empezar

Solo un gol de Abel Ruiz, agónico y rocambolesco, ha permitido al Girona evitar un golpe de realidad en su regreso a Segunda División. Porque, hasta el minuto 89, eso es precisamente lo que estaba viviendo el equipo y lo que todos en Montilivi temían: dominio abrumador durante muchos minutos, sensación de superioridad, pero incapacidad para ponerse por delante en el marcador.

Sí lo ha hecho el Leganés, desaparecido durante toda la primera parte y capaz de perforar la portería de un cuestionado Gazzaniga al inicio de la segunda mitad con un zapatazo de Naim desde su casa. Pese a intentarlo de mil maneras, los gerundenses no lo conseguían y parecían destinados al fracaso. Hasta que apareció Abel Ruiz, a las puertas del tiempo añadido, para salvar los muebles. Un empate para empezar y todavía muchísimo trabajo por hacer. Sobre el césped, pero sobre todo en los despachos.

Condicionado por las circunstancias —a los problemas físicos de unos hay que sumar las incógnitas generadas por el futuro de otros—, Quique Álvarez ha apostado por un once que no ha dejado a nadie indiferente. Jugadores que quizá al día siguiente hagan las maletas, como Arnau o Álex Moreno, han salido de inicio; también ha habido sorpresas tanto delante como detrás, con la titularidad de los jóvenes Junior y Dawda.

Vista la irregular pretemporada, con resultados de todo tipo y sensaciones mejorables, la incertidumbre se ha apoderado de Montilivi hasta que el árbitro ha señalado el inicio. A partir de entonces, ha quedado muy claro cuál sería el guion. El Girona se ha hecho dueño y señor del partido y ha dejado en nada al Leganés, que parecía contento con el empate desde el primer minuto y se ha dedicado a amontonar futbolistas a la hora de defender, buscando alguna contra milagrosa para intentar hacer daño.

La sociedad formada por Minsu y Álex Moreno en la banda izquierda ha funcionado a las mil maravillas. Entendimiento tras entendimiento, el ataque rojiblanco del primer acto se ha gestado sobre todo por ese costado. En el otro, Arnau y Bryan eran menos participativos, aunque el capitán ha sido el primer protagonista de la tarde.

Con la cabeza ha conectado un preciso centro de Moreno y ha batido al portero visitante, pero el gol ha sido anulado por fuera de juego. Ha sido el aviso de lo que vendría a continuación: un Girona que se ha apoderado del balón, que lo ha movido de lado a lado y que no ha sufrido lo más mínimo. Es más, cuando algún jugador del Leganés se ha aventurado a probar fortuna, allí estaban Francés o el joven Junior —que se ha ganado los aplausos del público con alguna intervención de mérito, cortando el ataque rival— para demostrarles que la puerta estaba cerrada. Gazzaniga, un simple espectador.

Desde atrás hasta tres cuartos de campo, todo perfecto. Morante, omnipresente, movía el juego donde tocaba; Fran Beltrán, la brújula, marcaba el ritmo, secundado por Iván Martín, otro que no se sabe si continuará en Montilivi o se marchará, que ha estado algo más apagado e intermitente.

Minsu se ha pegado una buena paliza de trabajo, mientras Dawda, todo corazón y voluntad, ha jugado muy bien entre líneas, pero le ha faltado instinto. Porque sí, el Girona ha triangulado muy bien y no ha sufrido atrás, pero sin profundidad no ha protagonizado ningún asedio a la portería defendida por Raúl Fernández. Fuera se han marchado el cabezazo de Bryan y un disparo desde fuera del área de Morante, mientras que otro tiro de Álex Moreno ha acabado en las manos del portero. La más clara, un pase interior para Bryan, que se ha colado entrando desde atrás y no ha sabido rematar entre los tres palos.

Obús de Naim

El problema es que el fútbol no entiende de teorías, suposiciones ni condicionales. El Girona ha dominado claramente la primera parte, sin discusión, pero se ha encontrado con un gol en contra nada más volver de los vestuarios y en el primer disparo del rival. Así de claro. Naim, sin oposición y desde su casa, se ha inventado un latigazo dirigido cerca de la escuadra derecha que ha sorprendido a Gazzaniga. Si el portero ya hace tiempo que despierta dudas y suspicacias entre la afición, solo le faltaba recibir un gol así.

Entonces han aparecido las prisas; no de golpe, sino poco a poco, pero el equipo, obligado a hacer algo más, ha pisado el acelerador en busca de la portería. Entre Bryan y Álex Moreno han probado suerte, pero no ha habido manera. Quique Álvarez ha movido ficha y ha dado entrada a Abel Ruiz; también el Leganés ha hecho cambios, con tres sustituciones de una tacada, justo antes de que Álvaro Tejero hiciera temblar el palo derecho de la portería. El 0-2 no ha llegado de milagro. Pasaban los minutos, el ritmo aumentaba y el partido se rompía. Quique ha introducido más cambios: han entrado Stuani, Justin y Asprilla. Más pólvora, buscando hacer daño a un Leganés bien ordenado, rocoso y sólido.

Abel salva los muebles

Con las piezas desordenadas, la fatiga que se ha apoderado del campo y todo más abierto, el aluvión se ha convertido en una realidad. Abel Ruiz ha probado un disparo forzado a un cuarto de hora del final, mientras que Asprilla se ha topado, en dos acciones calcadas, con un inspirado Raúl Fernández. Han sido las ocasiones más claras del Girona hasta ese momento. Izan ha entrado en el minuto 80 por un Junior al que el cuerpo le ha dicho que ya era suficiente.

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Y justo cuando el partido ya moría, cuando los nervios estaban a flor de piel, ha llegado el gol de Abel Ruiz. Una jugada extraña, con un remate que el portero ha salvado como ha podido, antes de que el '9' cazara el balón y lo enviara al fondo de la portería con un disparo rocambolesco y cargado de fortuna. No ha habido tiempo para más. Tablas para comenzar el viaje de regreso a Segunda.

Fuente: Diari de Girona