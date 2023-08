Sale a la luz lo que Silvia Bronchalo le ha entregado a Daniel Sancho en la cárcel durante su última visita

La actriz acudió a la prisión con una mochila y la revista Lecturas revela que había en su interior

Hemos conocido que Daniel Sancho no puede recibir visitas en la prisión de Koh Samui, motivo por el cual su madre, Silvia Bronchalo, no acudió como cada día a ver a su hijo. El lunes 28 de agosto de 2023, la intérprete y ex pareja del actor Rodolfo Sancho ha regresado a la cárcel, en este caso acompañada de una gran mochila a sus espaldas.

Ahora, la revista Lecturas revela el interior de esta voluminosa mochila que ha acompañado a Silvia Bronchalo en la visita diaria que realiza a su hijo para hablar con él y comprobar cómo se encuentra tras confesar el asesinato y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta.

Tal y cómo ha revelado en primer lugar la reportera de El programa del verano, "los internos tienen derecho a comprar algunos productos de alimentación higiene pero hay otras cosas que pueden necesitar y que no tienen opción de comprar, entendemos que posiblemente Daniel Sancho le pidió a su madre algo que hoy le ha traído".

Posteriormente, la citada revista confirma que, en efecto, la mochila contendría artículos de primera necesidad que le habría pedido a su madre, además del dinero que le ingresa a diario para comprar lo que quiera dentro de prisión. Además, las últimas noticias hablan de un Daniel Sancho "más animado" e integrado.