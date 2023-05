Rauw Alejandro responde a las insinuaciones de JC Reyes

JC Reyes difundió una fotografía editada de Rosalía en la que mostraba sus pechos El artista sevillano ha aprovechado las redes sociales para provocar tanto a Rauw como a la cantante catalana

El pasado lunes, el artista JC Reyes publicó en sus stories de Instagram una fotografía de Rosalía. No era una imagen normal, sino, que estaba editada con Photoshop. En la foto original, la catalana está estirada con una blusa verde, y en la que subió el músico, se le veía con los pechos al aire.

El artista sevillano hizo un directo en el que recibió muchas críticas por subir esas fotos, y él les respondió: "A las mujeres estas que me estáis poniendo 'qué haces', 'qué asco das'... A la chavala nada más se le ve el escote. Respetad, ¿eh?". No solamente eso, y es que el pasado martes volvió a subir otra foto del mismo estilo.

El pasado martes, Rosalía respondió al artista a través de una publicación en Twitter, y se mostró enfadada tras lo sucedido: "Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena".

JC Reyes no se detuvo, y tras la respuesta de la artista catalana, publicó un storie de Instagram en el que cantaba: "Hay muchos corazones rotos, será que Rauw la dejó". Refiriéndose a su pareja, Rauw Alejandro.

Este miércoles, Rosalía ha denunciado en sus redes sociales la actitud de JC Reyes: "El cuerpo d una mujer n es propiedad pública, no es una mercancía xa tu estrategia d marketing (…) las mujeres somos sagradas y se nos ha de respetar". A esta publicación, el artista puertorriqueño ha salido en defensa de su pareja: "Siempre buscarán la manera, pero los dramáticos tarde o temprano tienen que vivir solo de eso".

Ya ella habló, lean bien y déjenlo ahí…



y trankii baby que tu tiene a España contigo y el mundo entero. Y tmbn me tienes a mi y a PR. No hay que mirar pa abajo nosotros llenamos estadios y tenemos el cariño de la gente 🏟️ tenemos lo que tenemos por trabajar duro y por hacer… https://t.co/4LS8kigzMI — RAULEETO (@rauwalejandro) May 24, 2023

No solamente eso, y es que Rauw Alejandro ha dejado claro, a través de Twitter, que no está preocupado por lo que ha pasado, y no quiere darle importancia a las insinuaciones del reguetonero: "Que hablen! Que hablen!".