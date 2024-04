Muere Marco Luis, conocido como el 'Monstruo del culturismo'

El mundo del fisioculturismo vuelve a estar de luto. Se acaba de confirmar el fallecimiento repentino de Marco Luis, culturista más conocido como 'Monstruo'. Este famoso culturista portugués ha muerto en Colonia (Alemania) a la edad de 46 años según ha confirmado su esposa a través de Facebook.

Una pérdida más que se suma a esta disciplina deportiva que, durante los últimos años, se ha saldado con varias muertes a una edad prematura.

La mujer del fallecido ha ofrecido muy pocos detalles acerca de la muerte de Marco Luis, evitando explicar cuál ha sido la causa de la pérdida: "sí, puedo confirmar que Marco murió en Colonia (Alemani). Estaba en su paraíso haciendo lo que siempre amaba (...). Puede que tuviera su propia forma de pensar y actuar, pero siempre ha sido una persona humilde y nunca ha hecho daño a nadie".

En estos momentos tan duros para la familia, la esposa de Monstruo ha pedido respeto y privacidad, negando el acceso a información a la prensa que quiere conocer las causas de la muerte del deportista portugués.

La carrera como culturista de Marco Luis empezó hace poco relativamente, ya que no fue hasta 2018 cuando dio el salto a la competición. Así lo explicaba el deportista a sus más de 25.000 seguidores de Instagram: "fue todo natural hasta los 32 años porque no sabía qué era la química. No fue hasta los 40, en 2018, cuando competí por primera vez y gané".