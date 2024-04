El lado más personal de Alice Campello: la pareja de Morata se abre en canal sobre el delantero

La relación formada por Alice Campello y Álvaro Morata parece idílica, pero como sucede en todas las relaciones, probablemente haya tenido algún que otro bache. Sin embargo, la también empresaria pocas veces ha hablado acerca de su vida privada.

Al menos no lo había hecho hasta ahora, cuando ha concedido una entrevista a la diseñadora Vicky Martín Berrocal en su podcast 'A solas con...', abriéndose en canal y dando a conocer su lado más íntimo.

Uno de los temas más interesantes de la charla sacó a relucir las 'minidepresiones' que Alice Campello ha sufrido a lo largo de los últimos años: "tras todos los embarazos, he sufrido minidepresiones. Estuve muy mal emocionalmente, es normal y le pasa a todas las mujeres. Es fundamental tener a alguien al lado que entiende tus malos momentos. Si no hubiese tenido a Álvaro peleando cada día por mi felicidad, no sé cómo… No me valoraba nada y no me sentía ni guapa".

De Álvaro Morata solo ha tenido palabras bonitas, a pesar de ser consciente de que su carácter en estos baches no era el más adeucado para él: "ha hecho mucho. He esado muchas veces mal y me ha levantado siempre. Ha estado en los peores momentos (...). Había veces en las que le contestaba fatal y él me entendía: '¿qué puedo hacer para que estés mejor'?, me decía. 'Hace un día muy bonito, demos un paseo'. Por eso estoy tan agradecida con él".

Alice Campello y Álvaro Morata llevan juntos desde los 17 años. Es tanto tiempo el que han compartido, que la esposa del futbolista lo tiene claro: "es la suerte de mi vida. Si me lo quitas, quitas una parte de mi".