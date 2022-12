Todo sobre Elisa Montero, la mujer de Lionel Scaloni

Tiene 42 años y le encanta el volleyball Elisa Montero prefiere mantenerse en el anonimato

La vida de Lionel Scaloni a título profesional es de ensueño: ha llevado a la selección argentina hasta la final del Mundial de Qatar 2022 y parte como favorita para alzarse con el título de ganadora. Todo gracias al trabajo de su técnico, un entrenador que ha sabido tocar la tecla en cada momento pese a un comienzo bastante dubitativo. Ahora bien, son pocos los que conocen a Elisa Montero, su esposa. ¿Qué se sabe acerca de esta mujer que ha permanecido casi siempre en un perfil bajo?

Quién es Elisa Montero

Lionel Scaloni confirmó en una entrevista que conoció a Elisa Montero en Mallorca: "me quedaban dos meses de préstamo antes de volver a Lazio. Yo tenía 21 y ella 29 (...). Ella jugaba al vóley y la encontré. Le dije: 'me gustas, todo bien, pero me vuelvo a Italia. ¿Qué hacés? ¿Querés volver conmigo?'. Y al día siguiente me dijo que sí, que dejaba todo y venía".

Más allá de esto, poco más sabemos de Elisa Montero, una mujer que nunca quiere ser el centro de atención de las cámaras ni quiere compartir su vida día tras día en redes sociales. Ahora bien, sí somos conscientes de que es una madraza, porque habla maravilla de sus dos hijos: Ian, de 11 años, y Noah, de 6.