Ana Rosa Quintana, sobre Jorge Javier y Pedro Sánchez: "Lo hizo para joderme las vacaciones"

Jorge Javier Vázquez y Ángeles Caballero fueron los escogidos para presentar el segundo libro de Pedro Sánchez. El evento se realizó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con la presencia de 14 ministros y otros cargos del Gobierno. El ex presentador de 'Sálvame' captó la atención de los asistentes con varias bromas durante la ceremonia.

El escritor hizo bromas de todo tipo, incluso se atrevió a preguntarle al líder Ejecutivo si la convocatoria de elecciones tenía como objetivo dejar sin vacaciones a uno de los principales rostros de Mediaset. "¿Convocaste elecciones para dejar sin vacaciones a Ana Rosa?", decía el presentador, entre risas de los asistentes y el propio Sánchez.

"Algunos dirigentes del PP me responsabilizaban a mí poco más de que pudiera haber fallecidos en jornada electoral por las altas temperaturas. Recuerdo un vídeo en el que decían 'acude a votar y olvídate de la política'. Esta es la clave: cuando el PP estaba en la oposición han elevado el tono para que, cuando estaban en el poder, eso se calmara. Ahora con Vox es imposible, porque la polarización aumenta. Es una estrategia clara de la derecha política, mediática y económica que quieren desmovilizar a todo ciudadano que tenga conciencia progresista", respondía el presidente del Gobierno.

Ana Rosa Quintana no ha omitido esta mención y ha querido responder a ambos durante la última emisión de su programa. "Puedo presumir de que al presidente del Gobierno le preocupan mis vacaciones. Jorge Javier Vázquez, el presentador, que me conoce tanto y es tan listo, le pregunta por mis vacaciones, será por algo. Véanlo ustedes", comenzaba diciendo. La presentadora, también decidió responder con ironía: "No ha contestado, pero yo les digo que lo hizo para joderme las vacaciones. Bueno, luego me tome un poquito menos, pero aquí estamos".