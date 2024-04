El socio del Sestao que se enfrentó con Sarr denuncia al portero

El aficionado del Sestao que se encaró con Cheikh Kane Sarr, tras, presuntamente, realizar insultos racistas al guardameta, ha denunciado al jugador del Rayo Majadahonda al presentar dos partes de lesiones ante la Ertzaintz.

Rafa Guadix, responsable de Seguridad del Sestao River Club, acudió al programa 'El Partidazo de COPE' y dio su versión sobre lo acontecido entre el portero visitante y un aficionado del Sestao.

Tras el comunicado del Sestao en el que denunciaba que Sarr recibió insultos racistas por parte de un aficionado, el responsable de seguridad del club, explica que, por el momento, no han encontrado ningún improperio por parte de este aficionado: "Hasta donde conocemos, no apreciamos en ningún momento ningún cántico racista ni xenófobo. El matiz es importante, estoy de acuerdo, pero lo aclaro: hasta donde sabemos, no se produjeron".

"Ahora que vas perdiendo seguro que corres"

Según cuenta Rafa Guadix, la versión de los testigos es que a Cheikh Sarr le gritaron 'ahora que vas perdiendo seguro que corres' y que en ningún caso se le clamó la palabra 'negro'. Guadix explica que el club tiene identificado al aficionado al que Sarr se dirigió para agredirle. Cuenta que el seguidor fue a comisaría a denunciar la agresión y que asegura que en ningún momento le insultó.

Además, explica que por su propio pie, presentó dos denuncias ante la policía: "Bajo su propia iniciativa fue a poner su denuncia antes de que el portero pusiera la suya, pero allí le explicaron el procedimiento, le dijeron que tenía que presentar un parte de lesiones y lo dejó. Pero después de que Cheickh Sarr hiciera la suya y se lo notificara la Ertzaintza, él recapacita, va al hospital, lleva un parte de lesiones por rozaduras en el cuello, y la presenta. Y al día siguiente, volvió porque tenía molestias cervicales, y amplía la denuncia", cuenta Guadix.

Por último, añadió que, por el momento, el club no tiene ningún motivo de prohibirle la entrada al estadio de Las Llanas: "Este aficionado será un 'presunto' lo que sea. Con los elementos que tenemos, no podemos aplicarle nuestro reglamento porque no tenemos argumentos para negarle la entrada".