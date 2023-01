Un Colonia goleador se cruza en el camino del Bayern

Los de Steffan Baumgart endosaron un 7-1 al Werder Bremen en el último partido El Bayern no pierde desde septiembre y puede dejar encarrilada la Bundesliga antes de iniciar las eliminatorias de Champions en febrero

El Colonia, que goleó 7-1 al Werder Bremen el pasado sábado, visitará este martes al Bayern Múnich, que empató 1-1 con el Leipzig en la última jornada. Los muniqueses son líderes de la Bundesliga con cinco puntos de ventaja sobre Eintracht Frankfurt, Union Berlín y Friburgo.

El entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann, analizó en rueda de prensa el juego del Colonia y dijo que tienen un estilo muy agresivo en defensa y ataque y que ante el Bremen le dio resultado. Sin embargo, agregó Nagelsmann, esa agresividad lleva a veces a que deje espacios que puede aprovechar el contrario. "Pueden marcar siete goles, pero a veces también pueden encajar cuatro. Tiene un juego abierto y valiente", dijo Nagelsmann.

Al técnico del conjunto bávaro se le recordó que el entrenador del Colonia, Stefffan Baumgart, dio a conocer un día antes del partido ante el Bremen la alineación de su equipo y se le preguntó por qué él no acostumbra a hacer lo mismo. "En general él tiene razón, las cosas se pueden hacer así. Si no doy la alineación no es porque no quiera que la sepáis, sino porque hay uno u otro jugador al que no le he dicho si va a estar en el banquillo o en el campo", señaló Nagelsmann.

"Con respecto al partido de mañana no he hablado con ningún jugador sencillamente porque no sé todavía cómo vamos a jugar", agregó. Según Nagelsmann, no hay mayores novedades en la plantilla y, aunque Dayot Upamecano interrumpió el entrenamiento por un problema en el pulgar de un pie, no cree que esto represente un problema para el encuentro del martes.

"Estoy seguro de que mañana haremos un partido ofensivamente más fuerte que ante el Leipzig", afirmó Nagelsmann. Contra el Leipzig Thomas Müller empezó el partido en el banquillo y, como es el jugador que suele dar las órdenes dentro del campo en la zona de ataque, Nagelsmann fue interrogado acerca de si hay alguien que puede asumir esa función en su ausencia. "No creo que los problemas ofensivos que tuvimos hayan sido por falta de comunicación", aseguró.

Baumgart, a diferencia de lo que ocurrió antes del partido contra el Bremen, esta vez no ha dado la alineación que utilizará ante el porque, argumentó, todavía no la tiene clara. En todo caso, el técnico del Colonia aseguró que ante el Bayern también piensa plantear un partido valiente, ofensivo y en busca de la victoria. "Como entrenador nunca le he ganado al Bayern. Ni siquiera he logrado un punto. Pero he tenido partidos que me han gustado", subrayó.

Alineaciones probables:

Bayern: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Musiala, Sané; Choupo-Moting.

Colonia: Schwabe; Schmitz, Hübers, Chabot, Hector; Skhiri, Martel; Maina, Husenbasic, Kainz; Tigges.

Árbitro: Tobias Stieler.

Estadio: Allianz Arena.

Hora de inicio: 20:30.