Xabi Alonso explica los motivos por los que rechazó al Liverpool

Xabi Alonso es uno de los grandes nombres propios de esta temporada en el fútbol europeo. El técnico está a un paso de convertir al Bayer Leverkusen en campeón de la Bundesliga. Tras la gran campaña realizada, grandes equipos europeos han buscado convencer a Alonso para que ocupe sus banquillos la siguiente temporada. Pero, por otro lado, el técnico ha apostado por seguir en el conjunto alemán.

El gran rendimiento del conjunto alemán no solo ha sido en la Bundesliga. El Leverkusen sigue vivo en las tres competiciones: Bundesliga, Copa de Alemania y Europa League. El técnico, en declaraciones para 'TNT Sports', ha aclarado los motivos por los que ha decidido quedarse en el equipo: "Hubo muchas razones. Seguramente, después de un año, estamos formando un equipo, estamos construyendo un gran espíritu aquí", explicó.

El técnico pone en valor el equipo que ha formado durante la actual campaña y cree que no era el momento de abandonar tierras alemanas: "No me pareció el momento adecuado y por eso estoy comprometido. Realmente lo estoy disfrutando". Sobre el objetivo inicial en pretemporada, Xabi Alonso aclara que la aspiración del equipo no era lograr ningún título, sino tener un estilo de juego claro: "El objetivo no era pensar demasiado ni intentar sobreestimarnos. Intentar hacer un buen trabajo e intentar formar un buen equipo desde el principio, desde la pretemporada. Tomamos muchas decisiones correctas. Y el equipo se ha unido muy bien. Hemos podido progresar, crear una mentalidad, crear un estilo de fútbol".

La mentalidad, una de las claves de la temporada

El técnico de Tolosa ha explicado que el gran rendimiento de su equipo no se debe solo al estilo de juego, también viene de la mentalidad que están manteniendo durante toda la temporada: "El equipo ha demostrado un gran carácter en situaciones difíciles. Tenemos una gran mentalidad de creer que podemos llegar hasta el último minuto. No fue fácil, pero depende de nuestro fútbol, de nuestras ideas, de nuestro estilo. No meter balones largos en situaciones difíciles, de emergencia, que perdemos el control. Queremos intentar comprender por qué hacemos las cosas, por qué suceden las cosas", explicó.

Pese la excepcional temporada realizada por los suyos, Alonso sigue con los pies en el suelo y aclara que no deben presionarse por 'tocar plata': "Seguro que tenemos buenas posibilidades en las tres competiciones, aunque todavía es demasiado pronto para eso, así que no intentemos presionarnos", aclaró el técnico.