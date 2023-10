Última hora del atentado en Bruselas: Siguen en busca del autor de los hechos

"Volveremos cuando las autoridades belgas nos proporcionen nueva información. Mantengan la calma y cuídense unos a otros. Nuestros pensamientos están con todos los familiares de los afectados en Bruselas" destacó la RFEF en su comunicado.

Our support to @RoyalBelgianFA, @svenskfotboll and @UEFA in their decision to suspend today's match.



⚫️ We are shocked by the crime that occurred today in Brussels, and we convey our condolences to the Belgian and Swedish nations. pic.twitter.com/D5XyQaVi5Z