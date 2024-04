Mario Gómez explica su 'no' al Atlético: "Tenía miedo de Simeone"

Mario Gómez estuvo a un paso de fichar por el Atlético de Madrid una vez finalizó su etapa en el Bayern de Múnich. Gómez se ha mostrado sincero y ha explicado que, pese a ser una gran oferta, optó por rechazarla por quién estaba en el banquillo rojiblanco.

Fue en la temporada 2012-2013, cuando Gómez puso fin a su trayectoria con el conjunto alemán. Tras una temporada en las que anotó 26 goles en 41 partidos, diferentes clubes europeos llamaron a su puerta. Uno de ellos fue el Atlético de Madrid. Según cuenta en el pódcast 'Phrasenmäher', el conjunto rojiblanco era el club que más deseaba hacerse con sus servicios. El exfutbolista de equipos como Bayern, Fiorentina o Besiktas explica que era 'la mejor oferta' que recibió.

Pero finalmente declinó la oferta. El actual director técnico del Red Bull Soccer afirma que rechazó al Atlético por Simeone: "Yo tenía miedo de Diego Simeone. Sabía que mi forma de jugar no encajaba en absoluto con su estilo de fútbol", revela. Finalmente, los delanteros colchoneros en esa temporada fueron Diego Costa, Raúl García, David Villa y Adrián López.

Apostó por la Fiorentina

Gómez optó por otra oferta. El club elegido por el exfutbolista fue la Fiorentina. El conjunto italiano le mostró un proyecto ambicioso que el delantero no pudo rechazar: "Florencia me demostró que como rival querían destronar a la Juve con un nuevo equipo y un nuevo estadio, y eso me pareció genial".

El Atlético no fue el único equipo español al que Mario Gómez dijo 'no'. El Real Madrid también ofertó por él para luchar por la titularidad ante Benzema: "El Real Madrid me quería como competencia de Karim Benzema, que en ese momento no estaba pasando por una buena época. Florentino Pérez es como Uli Hoeness y Karl-Heinz Rummenigge en el Bayern y yo no estaba de humor para eso", explica.