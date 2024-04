El Atlético es un flan lejos del Metropolitano

Eliminados en Copa del Rey y en Champions League, el Atlético de Madrid afronta el tramo final de la temporada con el riesgo de quedarse fuera de la máxima competición europea. La suerte para Simeone y los suyos es que el decisivo y directo duelo ante el Athletic de este sábado será en el Metropolitano, donde los rojiblancos son mucho más fiables que lejos de casa.

Parte de la decepcionante temporada del Atlético se explica, de hecho, por su rendimiento fuera de casa. Bajo la batuta de Simeone, es el primer curso en el que el equipo de la capital suma más derrotas que victorias como visitante. Casi nada.

El Atlético sumó una nueva decepción ante el Alavés / EFE

Números que asustan

En total, el equipo rojiblanco ha disputado 23 encuentros fuera de casa entre todas las competiciones, con unos números dramáticos: 7 victorias, 5 empates y 11 derrotas. Sin ir más lejos, tras la derrota ante el Alavés, en Liga ha sumado 18 puntos en 16 partidos, nada que ver con Real Madrid (37 puntos), Barça (33), Girona (27) o incluso Athletic (20 puntos habiendo jugado un partido menos.

El rendimiento fuera de casa no solo tiene a los de Simeone en el alambre en el campeonato nacional, sino que sus actuaciones como visitante en las eliminatorias decisivas de Copa del Rey (3-0 vs. Athletic) y Champions League (4-2 vs. Borussia Dortmund), le ha costado dos eliminaciones dolorosas.

En la competición europea, la racha fuera de casa se alarga desde las últimas tempotadas. En sus últimas 9 salidas en Champions, ha sumado 6 derrotas, ganando únicamente ante el Feyenoord esta temporada y sacando dos empates más en fase de grupos ante Celtic y Lazio.

Si bien el Metropolitano es un fortín, la gran preocupación para los atléticos reside en si el rendimiento en casa será suficiente para asegurar la plaza para la próxima Champions League. El próximo partido ante el Athletic, que está a solo 3 puntos de los de Simeone, apunta a ser clave y marcar la temporada de los rojiblancos.