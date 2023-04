¡Incansable! Pepe renueva su contrato con el Oporto una temporada más

El veterano central luso-brasileño Pepe acaba de renovar su contrato con el Oporto, equipo del que es capitán y figura principal Pepe amplió este domingo su vínculo con el Oporto hasta 2024, en la que será su novena temporada como blanquiazul

A sus 40 años, el veterano central luso-brasileño Pepe acaba de renovar su contrato con el Oporto, equipo del que es capitán y figura principal, con un envidiable estado de forma que desafía abiertamente el paso del tiempo.

Pepe amplió este domingo, y en una ceremonia, su vínculo con el Oporto hasta 2024, en la que será su novena temporada como blanquiazul.

En el acto, Pepe dijo estar "muy nervioso", ya que se trata de un contrato que "significa mucho" para él, teniendo en cuenta su edad.

El presidente del club, Jorge Nuno Pinto da Costa, consideró que Pepe es "un atleta de elección" y "un ejemplo para todos", e insinuó que esta renovación puede no ser la última.

Y es que Pepe no muestra signos de desaceleración en el césped, y esta temporada ha ofrecido magníficas exhibiciones en la Liga portuguesa, en la Liga de Campeones e incluso en el reciente Mundial de Qatar.

Pero el paso de los años y los casi 900 partidos que lleva ya han empezado a llamar a la puerta, con varias lesiones, aunque siempre ha regresado al mismo nivel.

PEPE, "UN ANIMAL SÚPER COMPETITIVO"

La longevidad de Pepe se debe, en opinión del entrenador del Oporto, Sérgio Conceição, al carácter del central, a quien describe como "un animal súper competitivo".

Conceição ha destacado la "profesionalidad" y la "alegría" de su jugador que, además, "se cuida". Es "el más profesional y centrado de todos y luego añade a eso una alegría que contagia a sus compañeros", ha dicho.

DE CINCO EUROS EN EL BOLSILLO A LEYENDA MADRIDISTA

Kepler Laveran De Lima Ferreira, Pepe, (Maceió, Brasil), se trasladó a Portugal en 2001 con sólo cinco euros en el bolsillo, que decidió gastar en una llamada telefónica a su madre, en vez de en un bocadillo para saciar el hambre.

Afortunadamente, un empleado de un restaurante del aeropuerto le ofreció algo de comer, un gesto que le "impactó".

"A partir de ahí, aquello no hizo más que darme ganas de ayudar también a los demás. Fue algo que realmente me impactó. Incluso porque esa persona no sabía quién era yo", declaró en una entrevista al semanario portugués Expresso.

Después de tres años en el Marítimo, fichó por el Oporto en 2004, y en el segundo curso se consolidó definitivamente en los "dragones", donde ganó la Liga y la Copa de Portugal, los primeros de los muchos trofeos que tiene en su vitrina.

Tras otro campeonato ganado, se marchó a España para iniciar lo que serían 10 años repletos de éxitos en el Real Madrid.

La seguridad defensiva que proporcionaba al equipo madridista le convirtió en una leyenda en el Santiago Bernabéu, donde ganó todo: 3 Ligas de Campeones, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España.

En 2019, tras un breve paso por el Besiktas turco, regresa al Oporto, con el que hasta ahora ha sido campeón dos veces más.

EL BRASILEÑO QUE LLEVÓ A PORTUGAL A LO MÁS ALTO

Pepe se nacionalizó portugués en 2007 y ese mismo año disputó el primero de sus 133 partidos con las 'Quinas', a las que representó en cuatro Europeos y cuatro Mundiales.

Fue determinante en el primer gran logro de Portugal, la Eurocopa de Francia 2016, y engrosó el palmarés luso al ganar la Liga de Naciones 2019.

A diferencia de los jugadores que se nacionalizan para poder jugar simplemente en una combinada, Pepe siempre ha acentuado su afecto por su patria de adopción.

"Soy lo que soy porque Portugal me lo dio todo, y la forma que tenía de devolver todo lo que recibí era hacer lo que más me gusta: jugar al fútbol para el país", declaró al semanario.