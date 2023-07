Hugo y Guille Bueno: los gemelos gallegos que brillan en Europa

El primero juega en los Wolves de Inglaterra y el segundo acaba de debutar con el Borussia Dortmund Ambos jugaron juntos hasta los 16 años, cuando Hugo puso rumbo a la Premier League, pero ahora que están distanciados aseguran tener una relación mucho más afianzada

El fútbol es apasionante por el juego, por el espectáculo, por la competición y por el entretenimiento que ofrece, pero definitivamente también lo es por las emociones e historias bonitas que despierta. Este es el caso de los hermanos Bueno, dos gemelos gallegos de veinte años que están triunfando y despertando el interés de los grandes clubes de Europa.

Hugo y Guille Bueno. Dos laterales izquierdos de solo veinte años de edad que ya están empezando a labrarse un nombre en Europa. El primero ha disputado ya 29 partidos con la camiseta de los Wolves en Inglaterra de la mano de Julen Lopetegui y el segundo, acaba de debutar con el Borussia Dortmund en el primer amistoso de pretemporada.

Guille Bueno con el Borussia Dortmund | Instagram

Jugando juntos hasta los 16 años

No obstante, llegar a la élite no es nada fácil. Antes de llegar a dónde están ahora, ambos recorrieron un largo y humilde camino... y lo hicieron juntos. Desde que empezaron a jugar al fútbol, siempre jugaron en el mismo equipo hasta los dieciseis años, cuando Hugo atendió la llamada de Inglaterra para poner rumbo a los Wolves. Desde prebenjamínes defendieron la camiseta del Gondomar gallego hasta la edad alevín, dónde vivieron sus primeros encuentros con la misma camiseta y se forjaron en sus primeros partidos competitivos. En aquel momento, el Areosa los fichó a ambos, y jugaron ahí hasta los dieciseis, dónde todo cambió para ellos.

Como comentan para una entrevista en La Voz de Galicia, jugar juntos era complicado por su competitividad y su manera de jugar, ya que ambos son zurdos y juegan en la misma posición. "Somos tan parecidos, que si jugásemos en la misma banda nos íbamos a estorbar el uno al otro. Si estoy atrás, lo doblo, y no me la da, me iba a enfadar mucho más con él que con cualquier otro", dice Guille. Además, respecto a su relación hasta esa edad, él mismo explica que "siempre tuvimos una relación muy competitiva. Cuando jugábamos juntos y se hacían ejercicios de uno contra uno, siempre nos poníamos el uno contra el otro. Era una forma de exigirte más, porque dabas todo para quedar por encima del otro", admite.

Ambos se separaron a los dieciséis cuando Hugo recibió la llamada de los Wolves. Sus carreras son especiales, en parte, por los equipos humildes en los que militaban cuando los ficharon sus equipos actuales, ya que, Guille fichó por los 'borussers' mientras defendía los colores del Deportivo de la Coruña.

Hugo y Guille, una relación forjada a base de fútbol

Su relación, como comentan para Relevo, es inmejorable. Sin embargo, no siempre fue así. Antes de su distanciamiento hace cuatro años, jugaban siempre juntos, pero a pesar de lo que se pueda pensar, se llevan mejor ahora que antes de la marcha de Hugo a la Premier.

Precisamente su partida a Inglaterra para jugar en el Wolverhampton Wanderers, fue el detonante de la carrera de ambos y de la relación que tienen en la actualidad. Según explica Guille también lo fue para él porque "me di cuenta que tenía que dar un poco más para dar el salto. Tuve un año un poco vago... No daba ese extra para dar ese paso a un equipo profesional. Él le dio muy duro, se lo tomó muy en serio. Pensé que si él estaba ahí, si yo también daba un poco más, también podía", explicaba en Relevo.

Poco después, fichaba por el Deportivo de la Coruña, dónde formó parte de un equipo de ensueño con el que ganó la Champions juvenil. Por eso, dos años más tarde, el Borussia Dortmund llamó a su puerta y acabó volando a Alemania para empezar a jugar en el filial del equipo alemán.

En este sentido, su relación desde entonces, a pesar de vivir a más de 800 quilómetros de distancia, mejoró y mucho. "Al principio cuesta un poco, sobre todo cuando yo me fui el primer año. No teníamos mucha relación porque teníamos horarios muy distintos. Pero desde que él está en Alemania, aunque es verdad que estamos más lejos aún, sí tenemos más conexión. Hablamos mucho más. Entrenamos por la mañana y estamos casi todas las tardes en llamada", reconoce Hugo para Relevo.

Ahora no solo se llevan mejor, sino que ambos son el mayor apoyo emocional del otro como comentan en esta divertida anécdota. "Guille siempre me pone a parir. Todos me felicitan, me dicen que he hecho un buen partido. Después llamo a mi hermano, y macho, yo no sé si ha visto otro partido o sólo ve lo malo. Pero es que me pone a parir", dice Hugo. "Siempre le digo lo mismo: gente que te diga cosas buenas va a haber siempre, pero que te digan malas, pocas. Yo voy a seguir diciéndole las malas", responde Guille.

¿Cómo juegan?

En cualquier caso, ambos estan ahora haciéndose un hueco en el mundo del fútbol y es necesario empezar a saber qué características tienen sus maneras de jugar. Ambos juegan de lateral izquierdo y comparten las virtudes de ser jugadores técnicos y habilidosos que encaran sin parar y que tienen grandes personalidades.

Hugo Bueno con la camiseta de los Wolves | Wolves

De hecho, otra anédota que cuentan para La Voz de Galicia es que ambos se pelearon en un partido en Areosa por decidir quién sería el capitán del equipo. "Estábamos en el Areosa y hubo un partido en el que el entrenador no se decidía, entre Hugo y yo, quién iba a ser el capitán. Queríamos serlo los dos, pero éramos titulares y solo podía serlo uno. El árbitro no dejaba pasar el brazalete de uno a otro. Nos lo cambiamos en el descanso, lo engañamos, y no se enteró. La primera parte lo llevó uno y en la segunda el otro", cuenta Hugo.

Este carácter les ha llevado a estar dónde están hoy y es que Hugo ya es toda una sensación de la Premier. Así, el año pasado llegó a disputar 29 encuentros con los Wolves y esta temporada luchará por hacerse con la titularidad absoluta. Por otra parte, Guille acaba de debutar con el Dortmund en el primer partido amistoso de los alemanes y formará parte del primer equipo toda la pretemporada para tratar de ganarse la confianza del técnico. Por lo tanto, habrá que estar atento a la progresión de ambos esta temporada, pero lo que es cierto es que ya despuntan en Europa con tan solo 20 años.