Güller y la difícil misión turca en el Real Madrid

Arda Güller es nombre oculto. Camuflado en un Real Madrid que tiene a este joven mediocampista turco como uno de los puntos negros de esta temporada en el Santiago Bernabéu. Y no porque el chico (apenas 19 añitos cumplidos en febrero) sea un tipo rebelde.

Ni mucho menos. Pero tampoco es futbolista feliz. Las lesiones (primero) y las decisiones de Carlo Ancelotti (después) le han relegado a las sombras de un banquillo que conoce mucho mejor que el césped. Apenas siete partidos (con un gol, eso sí) para sumar apenas 98 minutos son bagaje pobre. Normal su decepción. También el antídoto de Ancelotti.

El entrenador italiano del Real Madrid ya ha anunciado que para este tramo final de temporada tendrá más protagonismo en Liga. Es la consecuencia del amplio colchón de puntos que los merengues sacan a sus perseguidores. Es tiempo de secundarios mezclados con titulares para no quemar a la ‘Unidad A’ en Liga, y también tener contenta y preparada a la ‘Unidad B’.

Algo parecido a lo que sucedió cuando el Real Madrid ganó sus dos últimos dobletes en Champions y Liga en 2022 y 2017. Ahora los merengues siguen teniendo altas opciones de repetir semejante bagaje. Las apuestas de fútbol de Betfair ya no contemplan otro campeón que no sea el Real Madrid y en Champions le dan favorito a los merengues con una probabilidad implícita del 41%.

Bajo la presión de su fichaje

No sería un mal estreno colectivo para Güller, aunque en lo personal no lo haya pasado bien. Un asunto que en el Real Madrid siguen de cerca porque hay grandes esperanzas en este talento, por el que se pagaron cerca de 20 millones de euros al Fenerbahce turco, su club de origen. En aquellas fechas de verano el FC Barcelona también estaba interesado en su incorporación y aquello dio todavía más relumbrón mediático al fichaje, con las consecuentes exigencias que suelen producirse en estos casos a ambos lados del puente aéreo. Sin, quizá, ese interés azulgrana, las expectativas habrían sido menores.

El caso es que Güller ha jugado poco, lo cual es tradición turca en el Santiago Bernabéu. Los pocos jugadores turcos que han pasado por el Real Madrid lo han hecho con más pena que gloria. Como si una suerte de condicionante maldito lastrara a los jugadores con procedencia o vinculación turca. Porque de los tres otomanos que han lucido la elástica merengue, sólo uno, el mismo Güller, nació en Turquía. Los anteriores tenían su pasaporte, pero no habían nacido en territorio turco: Nuri Sahim y Hamit Altintop.

Sahin, esperanza truncada

Ambos fueron flor de una temporada. Y ambos nacieron en Alemania. Sahin, en Lüdensheid, una ciudad de apenas 76.000 habitantes de la región de Westfalia. Sus padres eran turcos y por ahí logró una nacionalidad que le permitió jugar con la selección turca. El Real Madrid pagó 10 millones de euros en 2011 por su fichaje desde el Borussia Dortmund.

En aquellos años, no era cantidad desdeñable. Había altas esperanzas en su rendimiento. Zurdo, mediocampista de talento, pronto los problemas físicos lo lastraron hasta expulsarlo del Bernabéu, donde jugó sólo una temporada, aunque todavía perteneció otra. Estuvo un curso cedido en el Liverpool primero antes de que antes de la repesca definitiva del Dortmund, donde retornó para ser, de nuevo, pieza clave. Con los blancos apenas disputó 10 partidos.

Altintop, un obrero de Mourinho

Más participación tuvo Altintop, uno de aquellos fichajes por los que fue criticado Mourinho en su etapa merengue. Nacido en Gelsenkirchen (la ciudad del Schalke 04), aterrizó en Madrid después de cuatro campañas en el Bayern de Múnich ejerciendo de todocampista, esto es, pivote, interior, lateral derecho… Ocurre que no era un perfil de alta calidad, más bien un bregador obrero que ‘The Special One’ se inventó en algún clásico como lateral marcado de Messi. No le salió muy bien. Tampoco jugó demasiado, apenas 12 partidos, antes de salir al Galatasaray de Turquía.

La esperanza es Özil

Dos ejemplos poco inspiracionales para que Güller continúe la senda turca en Madrid. Claro que el chaval podría inspirarse en otro ejemplo. Mesut Özil aterrizó en el Bernabéu como internacional con Alemania, pero, como le pasó a Sahin y Altintop, pudo escoger jugar con Turquía. De fuertes raíces con el país otomano, el ‘Besugo’ como lo conocían en el vestuario, sí que causó sensación en el Real Madrid. Rayo de esperanza y ejemplaridad para que Güller intente seguir su senda… seguramente ya a partir de la próxima temporada. En la actual las oportunidades no le serán abundantes.