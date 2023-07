La verdad al descubierto: "Eto’o tenía un problema personal con Onana..."

Después de varios meses del Mundial, ha surgido una versión diferente sobre la expulsión del portero del Inter de la Copa del Mundo Todo se debe a un problema personal entre el presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, Samuel Eto'o y el jugador

La presencia de la Selección de Camerún en el Mundial de Qatar 2022 destacó mucha atención desde el principio. Tras el primer partido contra Suiza, una supuesta discusión entre el entrenador Rigobert Song y André Onana llevaron a la exclusión del arquero titular de "Los Leones" del equipo.

No obstante, después de varios meses, surgió una versión diferente sobre la expulsión del portero del Inter del Mundial. Al parecer, la decisión no se debió al supuesto enfrentamiento, sino a un problema personal entre el presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, Samuel Eto'o, y el jugador. Durante una rueda de prensa al renunciar como tercer vicepresidente de la Fecafoot, Henry Njalla Quan ha brindado una perspectiva distinta de los acontecimientos.

"Eto’o tiene un problema de carácter no profesional con André Onana. Onana y Rigobert Song no tienen ningún problema. La convocatoria de Onana para la selección estuvo y está condicionada al presidente de la federación", confesó Henry Njalla Quan.

"Le pregunté formalmente por el futuro de nuestro portero en la selección, y me respondió que la carrera del chico está acabada, y que la carta que envió a su club, el Inter, era para deshacerse del chico, así que ¿cómo puede alguien ser tan mezquino? Quería deshacerse de él a toda costa", añadió el que fuera tercer vicepresidente de la Fecafoot sobre lo que realizó el exfutbolista tras el Mundial con el caso Onana.

Durante la rueda de prensa, ha denunciado otras muchas irregularidades y ataques contra Samuel Eto'o que, según Henry Njalla Quan, han propiciado la renuncia a su cargo en la Federación Camerunesa de fútbol.

• "Las estrellas de la selección nacional están siendo asfixiadas por alguien que él mismo fue una estrella cuando era futbolista, y quiere seguir siéndolo como directivo. En todas las reuniones está él, en todos los entrenamientos está él. Incluso el entrenador se siente asfixiado por la omnipresencia de Eto’o”

• "Utilicé mis dietas para hacer donaciones a futbolistas. Eto'o prometió no tocar su sueldo como presidente de la FECAFOOT, ¿en qué punto se encuentra esa promesa? Hoy, la FECAFOOT tiene una deuda de decenas de miles de millones de francos. ¿De quién es la culpa?”

• "Ningún miembro de la asamblea general de la FECAFOOT ha propuesto nunca prolongar el mandato del presidente de 4 a 7 años. El único tema debatido fue el aumento del número de mandatos del presidente de dos a tres mandatos de 4 años, como ocurre en la CAF y la FIFA. ¡Eto'o ha manipulado a todo un país!”

• "Fui presidente del comité de marketing de la FECAFOOT, pero no tuve acceso a ningún documento relativo a los distintos patrocinios. No sé cuánto valen los contratos con One All Sports, Orange, MTN.... He pedido estos documentos varias veces, la última interpelando al presidente, pero los empleados de la Federación me han dicho que no me los van a dar…"

• "Eto'o dio 1 millón de francos a un funcionario del fútbol para que me vigilara, y este señor empezó a amenazar a mi familia. Remití el asunto al fiscal, que tomó medidas para garantizar mi seguridad... El caballero me amenazó, diciendo que andaría desnudo antes de morir... el presidente Samuel Eto'o celebró una reunión con los demás miembros del comité ejecutivo en el hotel Starland, durante la cual dijo que ya no confiaba en mí, porque hago demasiadas preguntas"

• "No me arrepiento de haber dimitido. Las cosas no iban como yo quería... En la región suroeste, doné material a clubes, jugadores y árbitros. Incluso di apoyo financiero a ciertos medios de comunicación, aunque hoy me insulten. He gastado unos 10 millones de francos"

• "En el comité ejecutivo de la FECAFOOT hay gente competente, como profesores, concejales y otros. No puedo entender cómo pueden estar tan manipulados. Si yo fuera ellos, me avergonzaría