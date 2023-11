Aitana se moja por la oficialidad del catalán en la Unión Europa

La jugadora del FC Barcelona ha grabado un mensaje para el primer ministro de Finlandia El político aseguró que ampliar las lenguas oficiales de la UE podría "ralentizar la toma de decisiones en el ámbito comunitario"

Aitana Bonmatí, centrocampista del FC Barcelona, ha participado en la campaña 'Say Yes' de 'Plataforma per la Llengua' para que Finlandia acepte la oficialidad del catalán en la Unión Europea

La jugadora azulgrana, en un video de 45 segundos que ya corre por las redes sociales, pide al primer ministro de Finlandia, el conservador Petteri Orpo, que acepte la petición del gobierno español para que el catalán sea reconocido como lengua oficial de la Unión Europea.

La de Sant Pere de Ribes defiende el catalán ante Orpo asegurando que "es mi lengua materna" y con ella se sienten representados "millones de europeos". Orpo, a mediados de septiembre, aseguró que ampliar las lenguas oficiales de la Unión "puede ralentizar la toma de decisiones en el ámbito comunitario" y "retrasar la entrada en vigor de futuras normativas".

Este es el mensaje íntegro de Aitana Bonmatí dirigido al político nórdico:

"El gobierno español ha solicitado que el catalán sea una lengua oficial de la Unión Europea. Para que esto sea una realidad, todos los países europeos deben decir que sí y votar a favor. El catalán es completamente oficial en nuestro país y es el decimotercer idioma con más hablantes de la Unión Europea. También es la lengua de mi club, el FC Barcelona, y la lengua con la que se sienten representados millones de europeos. Queremos que el catalán tenga el mismo estatus oficial que las otras 24 lenguas oficiales de la Unión Europea. Por eso le pido que acepte el catalán, mi lengua materna dentro de la familia de las lenguas oficiales de la Unión Europea. ¡Contamos con vosotros, Finlandia!".