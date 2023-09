El Tona ha puesto la tercera y es la revelación

El equipo de Osona ha ganado los tres partidos en la liga, su récord en la categoría Goleó al Vilafranca pese a jugar en inferioridad desde el minuto 67

El Tona esta siendo el equipo revelación en este inicio de liga, y con tres victorias iguala los 9 puntos del líder L'Hospitalet y también su récord de triunfos seguidos en Tercera. El equipo de Ricard Farrés puede batirlo si gana en Nou Barris el domingo.

El entrenador valoró la victoria tras el partido en La Xarxa+: “El equipo me ha gustado mucho en muchas fases, en la primera parte hemos sido claros dominadores y el 1-0 era corto. Después de la expulsión nos hemos tirado atrás, pero teníamos esperanzas de sentenciar el partido en alguna contra, y así ha sido. Creo que el equipo es mejor y tenemos más recursos que la temporada pasada, pero esto es una carrera larga, y ahora estamos muy contentos por este inicio pero el fútbol no tiene memoria, y si la semana que viene no estamos bien no ganaremos”.

Segundo gol de Nil Salarich

El capitán abrió el tanteo contra el Vilafranca, y con dos goles es el máximo goleador del equipo junto a Campayo y Pau Morer. Con uno están Dan Coll y un Piju que estrenó su cuenta ante el conjunto del Penedès en el tiempo de añadido. Nil Salarich se queda a un solo gol de los tres que marcó en toda la temporada pasada en Tercera, la de su debut en la categoría.