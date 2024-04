El CE Sabadell busca los 40 puntos en Salamanca

La victoria ante el Cornellà dio un respiro al Sabadell, que sin embargo afronta otra final en Salamanca ante el Unionistas, un partido en el que también necesita puntuar para salir de la zona de descenso.

De cara al partido del domingo, las dos grandes dudas para confeccionar el once son las de Sergi Maestre y Carles Salvador, que ya han entrenado con el grupo. Será hoy cuando se decidirá si podrán participar ya ante el Unionistas.

Óscar Cano, entrenador del Sabadell, es consciente de la importancia del partido: “Está claro que cuando ganas tienes una inyección de energía y otro ánimo. Ganar permite trabajar mejor. Siempre hay que mirar de reojo la clasificación pero vamos a ver qué pasa esta jornada porque mirar mucho más allá resta energía y lo que hemos de hacer es estar con los cinco sentidos en el partido inmediato ante Unionistas”.

Cano advierte sobre la gran capacidad del Unionistas: “Me espero un Unionistas que te intenta dividir, una plantilla muy bien hecha, es un equipo muy dinámico, con mucha determinación y con una gran afición entregada a su equipo. No es casualidad que esté luchando por la Copa del Rey. Va a ser un partido muy difícil. Es importante que recuperemos sensaciones, como ante el Cornella, Fuenlabrada y San Sebastián".

El técnico granadino no quiere hablar de una cifra de puntos para sellar la salvación: “Lo que sí es una realidad es que a todos los equipos implicados nos quedan partidos muy difíciles. Las matemáticas a veces no tienen sentido pero con 45 puntos parece que te puedes salvar, aunque no me gusta hablar de un números. Tenemos que intentar ponernos con 40 y a partir de ahí seguir sumando”.

Astals y el futuro

Después de la renovación de Javi Morcillo, el Sabadell se centra ahora en la renovación de David Astals, acaso el jugador con más peso en el equipo y un puntal indispensable para planificar el futuro.

El lateral es indiscutible y su buena temporada le ha convertido en un jugador cotizado. No obstante, el Sabadell es optimista en poder retenerlo. De hecho, el club arlequinado hará un esfuerzo para que el jugador se sienta valorado.

El director deportivo, Carlos Rosende admite que “la permanencia es fundamental para consolidar el club y sacar adelante un proyecto deportivo ambicioso. Nuestra idea, como la de Morilla, Giner, Rothstein o Batlle, pasa por hacer un equipo muy competitivo la próxima temporada aprovechando la estabilidad de la entidad. Podría ser el inicio de una gran etapa”.

Rosende se muestra muy satisfecho del nivel y actitud de la plantilla: “El grado de implicación de los jugadores es absoluto, nadie deja nada. Dependemos de nosotros y también tenemos un gran apoyo emocional de la afición, lo que es muy importante”.