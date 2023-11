Robert de Niro, demandado por discriminación de género

Anteriormente, el intérprete habría impuesto una demanda en contra de Chase Robinson

Robert De Niro se encuentra en medio de una disputa legal complicada, enfrentando acusaciones de discriminación de género de parte de su ex asistenta del hogar, Chase Robinson. A pesar de su éxito en la gran pantalla, con el reciente estreno de Los Asesinos de la Luna, el actor se ve envuelto en una sombra de controversia en su vida personal.

Robinson ha presentado una demanda por un asombroso monto de 12 millones de dólares (11.2 millones de euros) en daños, alegando que De Niro la insultó repetidamente con términos ofensivos y que incluso realizaba llamadas mientras él se encontraba en situaciones personales. Este conflicto legal surge después de que De Niro presentara previamente una demanda contra Robinson, acusándola de ver televisión en exceso mientras trabajaba y de usar su tarjeta de crédito sin autorización.

Chase Robinson, quien anteriormente ocupó el cargo de vicepresidenta en la productora de De Niro, Canal Productions, renunció en 2019 y ahora afirma que el actor creó un ambiente laboral tóxico, mencionando una conversación en la que él y su novia, Tiffany Chen, habrían hecho comentarios despectivos hacia ella.

En respuesta a estas acusaciones, los abogados de De Niro argumentan que el mensaje de voz en cuestión no es relevante para el caso y que los presuntos comportamientos no están relacionados con el género, señalando que el uso ocasional de lenguaje fuerte y expresiones airadas no constituye una conducta ilegal.