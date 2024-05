María Verdoy revela el método para ligar de los futbolistas: "A ellos les llega el aviso"

La edición de 'Socialité' este sábado, 19 de mayo, ha compartido la revelación de Jedet sobre la forma en la que ligan algunos futbolistas. De hecho, la actriz apuntaba a que muchos de ellos con mujer e hijos, han intentado ligar con ella utilizando un método para no ser descubiertos.

La artista confesó que para ella, "los peores son los futbolistas". "Te hablan, luego ven que lo has visto y borran el mensaje. Nunca te siguen. Vuelven a hablarte si no lo has visto bien. Porque tienen mujeres e hijos. Lo que no saben es que tú vas haciendo capturas de pantalla de todo", explicaba la intérprete.

Un método para ligar que ha confirmado María Verdoy, puesto que también lo han utilizado algunos jugadores de fútbol para ligar con ella. En este contexto, ha querido explicar su experiencia durante el directo del programa de Mediaset: "Fíjate que es una táctica que a mí misma también me suena haber vivido...", explicaba.

Las declaraciones sorprendieron a su compañero, el periodista Darío del Alcázar, que preguntaba para conocer más detalles: "¿Con un futbolista, María?", a lo que la comunicadora respondía sincerándose que es algo que le ha ocurrido a muchas más compañeras: "Bueno, muchas compañeras hemos vivido estas historias. Te puedo decir que sí".

Finalmente, María Verdoy añadía un nuevo detalle de esta nueva práctica en redes sociales: "También lo que hacen es mandar mensajes instantáneos. Así, si tú haces captura, a ellos les llega el aviso y te pillan". Un método que parece extenderse por el mundo del deporte.