Kings League: Una leyenda del fútbol francés podría ser el fichaje bomba de Aniquiladores FC para la Final Four

Sin paños calientes, y como bien habréis visto ya por redes sociales, André Pierre Gignac podría ser parte de la Kings League próximamente. El jugador francés, que juega en Tigres, club de México, se encontró con Juan Guarnizo, presidente de Aniquiladores FC, y con su pareja Arigameplays, ambos creadores de contenido; y ahí saltó lo que podría ser una potencial exclusiva que se dio en directo.

Concretamente, fue Arigameplays quien en ese preciso momento estaba haciendo un live con sus seguidores, lo que nos permite ver como aparece en escena Cignac, que mantiene una amistosa conversación con los dos streamers. Entonces, ahí fue cuando surgió la pregunta que le lanzaron, tanteándole para ser uno de sus posibles jugadores en un futuro próximo.

A decir verdad, primero es el futbolista francés quien lanza, a modo de "broma", la pregunta de si necesitan un '9' para su club en la Kings League, luego ya es cuando ven la oportunidad de tantear sus opciones.

Pues bien, el jugador dejó la puerta abierta, aunque su participación no llegaría para la mencionada Final Four. "No puedo, en temporada así es complicado, pero de vacaciones si sigue, ¿por qué no?”, señaló Gignac. Por otro lado, Juan contestó “Pero no le contestes ningún mensaje a Rivers", en clave de broma, pero también intentando cerrar ese posible fichaje y dejando fuera a un posible adversario como sería el equipo de Rivers, Pío FC.

Veremos en qué acaba esto, pero vaya, lo que parece seguro es que no tiene pinta de que vayamos a ver a Cignac en la próxima Final Four. En el caso de Anilquiladores FC, este es noveno en la clasificación de la Kings League con 5 victorias y la misma cantidad de derrotas.

En la Jornada 11 se enfrentarán justamente a Pío FC en un partido que podría darles acceso al octavo lugar de la tabla, siempre y cuando se dé una combinación de resultados.