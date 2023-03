La dieta de Brendan Fraser para engordar los 270 kilos de 'La Ballena'

"Desarrollé músculos que no sabía que tenía" afirmaba el actor Cada día de rodaje requería 8 horas diarias de caracterización para encarnar a Charlie

Brendan Fraser es Charlie en 'La Ballena' un film que narra la vida de un profesor con obesidad mórbida, en el que el actor ha hecho grandes sacrificios físicos. La película se ha convertido en la obra maestra de Fraser que se ha alzado con la estatuilla a Mejor Actor.

No es la primera vez que Brendan Fraser se implica literalmente en cuerpo y alma para una producción. Lo vimos en 'George de la jungla' con un físico perfecto para el que tuvo que seguir una dieta muy estricta que termino incluso por afectarle a la salud.

"Conducía de vuelta a casa después del trabajo y paré para comer algo. Estaba hambriento de carbohidratos. Necesitaba dinero en efectivo y fui al cajero, pero no podía recordar mi número PIN porque mi cerebro fallaba. No cené esa noche" afirmaba el actor.

Fraser, nos tiene acostumbrados a una dedicación absoluta en la pantalla, pero a pesar de ello el personaje de Charlie en 'La Ballena' ha sido su cambio más extremo y el que le ha llevado a ganar el Oscar a Mejor Actor. "La Ballena es el trabajo más exigente a nivel físico que he hecho nunca" afirmaba el actor.

Brendan Fraser tras recoger la estatuilla a Mejor Actor | archivo

Un film que cuenta una historia de redención, de un último intento de reconectar con una hija, de una enfermedad difícil de curar, de un hombre que nota que se le acaba el tiempo y al que Fresen da vida.

"Me sentí entusiasta. Sentí: Ese va a ser un buen desafío. Eso es nuevo. No lo he visto antes." afirmaba Brendan antes de embarcarse en esta aventura cinematográfica.

Dando vida a Charlie

Para llegar al peso de Charlie, Brendan tuvo que seguir una dieta totalmente contraria a su papel en 'George de la jungla', formada por grandes cantidades de carbohidratos y comida a toneladas.

Un método que otros actores también han seguido para transformaciones cinematográficas como el método Christian Bale en 'El naufrago' donde tuvo que subir 20 kilos según confesó lo hizo a base de una alimentación basada en carbohidratos, comida rápida y sedentarismo.

Para crear a Charlie, el actor engordó de forma natural unos 30 kilos. Brendan Fraser, mide 1,91 metros y tenía que alcanzar un peso de más de 250 kilos para interpretar a Charlie.

Para lograrlo, además de su implicación y su aumento de peso, utilizaron un traje hecho a partir de prótesis que le hizo aumentar hasta 130kgs.

"La pieza del torso era como una camisa de fuerza, con mangas pintadas con aerógrafo a mano para que parecieran idénticas a la piel humana. Hasta el vello se ponía a mano" afirmaba Fraser.

Un traje que pesaba hasta 140 kilos y obligo al actor a "aprender a moverse de una forma diferente", contó con el asesoramiento de la OAC, la Obesity Action Coalition para interpretar el papel.

"Desarrollé músculos que no sabía que tenía. Sentí vértigos al final de la jornada cuando me quitaban la prótesis por una sensación ondulante, como cuando bajas de una góndola en Venecia" afirmaba el ganador del Oscar.

Una producción que requería 8 horas diarias de transformación: 4h para poner las prótesis y otras 4h para retirarlas.

La grabación de la película fue un proceso doloroso que le "hizo entender hasta qué punto la sociedad estigmatiza a las personas obesas, y eso es algo de lo que el cine tiene parte de culpa".

Por eso, la transformación de Fraser en Charlie debía ser tan respetuosa y seria como su historia pedía, evitando la tendencia de la industria cinematográfica a retratar a las personas obesas como "villanos o chistes andantes" y resultando un fuerte trabajo emocional para el actor.