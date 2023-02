La DGT puede multarte al terminar la ITV aunque hayas aprobado

¿Sabías que esta multa ocurre al colocar mal la pegatina de la ITV? Si no la sitúas en la parte delantera del parabrisas, 80 euros de sanción

Acudir a la revisión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un proceso que genera miedo y angustia, sobre todo si nuestro vehículo es antiguo y corremos el peligro de que la suspenda.

Sin embargo, aunque apruebes la revisión, la DGT prevé una sanción económica en un determinado caso. Y pese a que creas que es evidente, es un error que cometen muchos conductores al salir de los centros autorizados.

Por un lado, si sales de la revisión ITV con un veredicto de aprobado, pero se te olvida colocar la pegatina de la ITV en el parabrisas, puedes ser sancionado con hasta 100 euros.

Por otro lado, si la colocas, pero lo haces mal, la multa será de hasta 80 euros: recuerda que has de pegarla en la esquina superior derecha de la luna delantera. Y si tienes otras pegatinas, no te olvides de quitarlas, o al menos de asegurarte que no te impiden la visión.

Por lo tanto, es tan importante aprobar la ITV como colocar la pegatina una vez sales de las instalaciones. Con las prisas, a muchos conductores se les olvida este pequeño detalle que puede afectar a su estabilidad económica. ¡Recuerda este consejo y te ahorrarás un susto que puede ser terrible!