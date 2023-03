Esto es todo lo que debes saber sobre los Oscar 2023: nominados, fecha y más

Te contamos todo lo que tienes que saber sobre los premios más importantes del mundo cinematográfico Repasamos todo lo que sabemos hasta ahora sobre los Oscar 2023

Ya hemos comenzado el mes de marzo y eso significa que ya quedan pocos días para que se celebren los premios Oscar 2023, la gala más destacada del año en el mundo del cine. La que será su 95ª edición, llevará la entrega de premios de nuevo al Teatro Dolby de Los Ángeles, donde podremos ver a las estrellas cinematográficas del momento recoger un gran número de premios.

Por lo tanto, para haceros la espera algo más llevadera, os traemos este artículo con toda la información necesaria sobre los esperados Oscar 2023.

¿Cuándo se celebran los Premios Oscar 2023?

Como decíamos, esta nueva gala de los Oscars 2023 tendrán lugar en Los Ángeles el próximo domingo 12 de marzo (la madrugada del 13 de marzo en España). Por supuesto, para prepararnos bien para la gala, podremos ver la aclamada alfombra roja, lo que nos dejará ver qué vestimenta llevan cada uno de los actores y actrices que desfilen por dicha alfombra.

Esta previa comenzará a las 00:00, hora peninsular española, por lo que aquí ya serán las 02:00 cuando arranque la gala como tal. Además, también se sabe que esta nueva edición durará unas tres horas.



| SPORT.es

Dónde ver la gala de los Oscar 2023

Como suele ser habitual, en España podremos seguir la gala de los premios Oscar 2023 a través de Movistar+ y en el canal especial para la ocasión Movistar Oscars, que contará con varios colaboradores que comentarán tanto la alfombra roja como la gala. Evidentemente, se podrá seguir en directo para no perderse nada de lo que ocurra en esta nueva gala.

¿Quién será el presentador de la gala?

Esto en sí mismo suele ser ya una noticia importante de cada edición. En esta ocasión, el cómico y presentador Jimmy Kimmel será el encargado de presentar esta edición de los premios Oscar. Cabe destacar que esta es la primera vez en cinco años que la gala tendrá a un solo presentador. La Academia, que trata de luchar contra la caída de la audiencia de los últimos años, no ha querido arriesgar y ha vuelto a apostar, por tercera vez, en el presentador de 'Jimmy Kimmel Live!'. Kimmel ya presentó la gala en 2017 y en 2018.

Por ahora, estas son las actuaciones confirmadas para los Oscar 2023

Además de actores y premios, los Oscar suelen dejarnos con actuaciones de lo más interesantes. En esta ocasión, ya conocemos algunas de las que se llevarán a cabo en la edición de 2023, aunque desde la Academia de Hollywood todavía no ha dado a conocer todas las actuaciones que harán que la gala de premios sea más amena.

Concretamente, ya se sabe que la actriz y cantante Sofia Carson y la compositora Diane Warren, que interpretarán la canción nominada 'Applause' de la película 'Tell It Like a Woman', estarán presentes.

Además, también se sabe que actuará Rihanna. Después de su esperado show de la Super Bowl 2023, la cantante de Barbados se volverá a subir al escenario para interpretar 'Lift Me Up'. De hecho, la mencionada canción es una de las nominadas a 'Mejor canción original', ya que forma parte de la banda sonora de 'Black Panther: Wakanda Forever'.

Estas son las películas favoritas de los Oscar 2023

Antes de dejaros con el listade nominados a los Oscar 2023, cabe destacar aquellas películas que optan a un buen número de premios, como el 'Mejor película'. Este año, según parece, la gran favorita es 'Everything Everywhere All At Once' ('Todo a la vez en todas partes'), con un total de 11 nominaciones.

Le siguen 'All The Quiet On The Western Front' ('Sin novedad en el frente'), la producción de Netflix que ha sido toda una sorpresa y que cuenta con 9 nominaciones; y 'The Banshees of Inisherin' ('Almas en pena de Inisherin'), con otras 9 nominaciones.

Además de estas, podemos encontrar otras como 'Elvis', con 8 nominaciones, 'The Fabelmans' de Steven Spielberg con otras 7, 'Tár' con Cate Blanchett (6) y 'Top Gun: Maverick' (6). Ahora sí, vamos con todos los premios y nominados de los Oscar 2023.

Estos son los nominados a los premios Oscar 2023

MEJOR PELÍCULA

'All The Quiet On The Western Front'

'Avatar: The Way Of Water'

'The Banshees of Inisherin'

'Elvis'

'Everything Everywhere All At Once'

'The Fabelmans'

'Tár'

'Top Gun: Maverick'

'Triangle of Sadness'

'Women Talking'

MEJOR DIRECCIÓN

Martin McDonagh , por 'The Banshees of Inisherin'

, por 'The Banshees of Inisherin' Daniel Kwan y Daniel Scheinert , por 'Everything Everywhere All At Once'

y , por 'Everything Everywhere All At Once' Steven Spielberg , por 'The Fabelmans'

, por 'The Fabelmans' Todd Field , por 'Tár'

, por 'Tár' Ruben Östlund, por 'Triangle of Sadness'

MEJOR ACTRIZ

Cate Blanchett , por 'Tár'

, por 'Tár' Ana de Armas , por 'Blonde'

, por 'Blonde' Andrea Riseborough , 'To Leslie'

, 'To Leslie' Michelle Williams , por 'The Fabelmans'

, por 'The Fabelmans' Michelle Yeoh, por 'Everything Everywhere All At Once'

MEJOR ACTOR

Austin Butler , por 'Elvis'

, por 'Elvis' Colin Farrell , por 'The Banshees of Inisherin'

, por 'The Banshees of Inisherin' Brendan Fraser , por 'The Whale'

, por 'The Whale' Paul Mescal , por 'Aftersun'

, por 'Aftersun' Bill Nighy, por 'Living'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Angela Bassett por 'Black Panther: Wakanda Forever'

por 'Black Panther: Wakanda Forever' Hong Chau por 'The Whale'

por 'The Whale' Kerry Condon por 'The Banshees Of Inisherin'

por 'The Banshees Of Inisherin' Jamie Lee Curtis por 'Everything Everywhere All At Once'

por 'Everything Everywhere All At Once' Stephanie Hsu por 'Everything Everywhere All At Once'

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Brendan Gleeson por 'The Banshees of Inisherin'

por 'The Banshees of Inisherin' Brian Tyree Hendr por 'Causeway'

por 'Causeway' Judd Hirsch por 'The Fabelmans'

por 'The Fabelmans' Barry Keoghan por 'The Banshees of Inisherin'

por 'The Banshees of Inisherin' Ke Huy Quan por 'Everything Everywhere All At Once'

MEJOR VESTUARIO

'Babylon'

'Black Panther: Wakanda Forever'

'Elvis'

'Everything Everywhere All At Once'

'Mrs.Harris Goes To Paris'

MEJOR SONIDO

'All Quiet On The Western Front'

'Avatar: The Way Of Water'

'The Batman'

'Elvis'

'Top Gun: Maverick'

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

'All Quit On The Western Front'

'Babylon'

'The Banshees Of Inisherin'

'Everything Everywhere All At Once'

'The Fabelmans'

MEJOR GUION ADAPTADO

'All Quit On The Western Front'

'Glass Onion a Knives Out Mystery'

'Living'

'Top Gun: Maverick'

'Women Talking'

MEJOR GUION ORIGINAL

'The Banshees Of Inisherin'

'Everything Everywhere All At Once'

'The Fabelmans'

'Tár'

'Triangle Of Sandess'

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

'Applause' de 'Tell It Like a Woman', de Diane Warren

'Hold My Hand' de 'Top Gun: Maverick', de Lady Gaga y Bloodpop

y 'Lift Me Up' de 'Black Panther: Wakanda Forever', de Rihanna , Ryan Coogler y Ludwig Goransson

, y 'Naatu naatu' de 'RRR', de M.M. Keeravaani y Chandrabose

y 'This Is A Life' de 'Everything Everywhere All At Once', de Ryan Lott, David Byrne y Mitski

MEJOR CORTO

'An Irish Goodbye'

'Ivalu'

'Le Pupille'

'Night Ride'

'The Red Suitcase'

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

'The Boy, The Mole, The Fox and The Horse'

'The Flying Sailor'

'Ice Merchants'

'My Year of Dicks'

'An Ostrich told me the world is fake and I think I Believe It'

MEJOR DOCUMENTAL

'All that Breathes'

'All the Beauty and the Bloodshed'

'Fire of love'

'House Made of Splinters'

'Navalny'

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

'The Elephants Whisperers'

'Haulout'

'How Do You Measure A Year'

'The Martha Mitchell Effect'

'Stranger At The Gate'

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

'All The Quiet On The Western Front', de Alemania

'Argentina, 1985', de Argentina

'Close', de Bélgica

'Eo', de Polonia

'The Quiet Girl', de Irlanda

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Pinocchio'

'Marchel The Shell with Shoes On

'Puss In Boots: The Last Wish'

'The Sea Beast'

'Turning Red'

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

'All The Quiet On The Western Front'

'The Batman'

'Black Panther: Wakanda Forever'

'Elvis'

'The Whale'

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

'All The Quiet On The Western Front'

'Avatar: The Way Of Water'

'Babylon'

'Elvis'

'The Fabelmans'

MEJOR EDICIÓN

'The Banshees of Inisherin'

'Elvis'

'Everything Everywhere All At Once'

'Tár'

'Top Gun: Maverick'

MEJOR FOTOGRAFÍA

'All The Quiet On The Western Front'

'Bardo, False Chronicle Of a Handful Truths'

'Elvis'

'Empire of Lights'

'Tár'

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

'All The Quiet On The Western Front'

'Avatar: The Way Of Water'

'The Batman'

'Black Panther: Wakanda Forever'

'Top Gun: Maverick'