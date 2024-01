Carlos Sainz insulta a Pedro Sánchez

La polémica está servida en el Dakar. Se ha viralizado un vídeo en el que se aprecia al piloto español Carlos Sainz insultando a Pedro Sánchez. Le llama "asshole" ("gilipollas", traducido al español) hasta en dos ocasiones a raíz de una broma de Nani Roma sobre la bandera de Cataluña.

En el clip, de 28 segundos de duración, se escucha justo al final como Carlos Sainz, triple ganador del Rally Dakar, dice en inglés "nuestro presidente gilipollas" ("our asshole president") y luego se reafirma añadiendo: "Es un gilipollas" ("is an asshole"), por segunda vez. Un completo 'dardo' contra el Presidente del Gobierno.

Es importante recalcar que la conversación se produce en un tono de broma, pero las redes la han viralizado. Dialogan en inglés sobre el independentismo catalán y la situación política en España. Nani Roma, catalán, le provoca mientras se ríe, asegurando que le pondrá una estelada en su coche del Dakar.

Otro de los pilotos asegura que ahora la situación está más calmada en Cataluña, algo que Carlos Sainz no ve de igual manera. Sin embargo, ahora está enfocado en brillar en el Dakar.