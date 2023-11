Ángel Cristo Jr. carga contra Barbara Rey y la acusa de ser mala madre: "Nuestra relación era como la de un matrimonio"

El hijo mayor de Ángel Cristo ha visitado el nuevo programa de Mediaset, '¡De viernes! Ha aprovecha la ocasión para criticar a su familia, especialmente a Bárbara Rey y Sofía Cristo

El hijo mayor de Ángel Cristo ha visitado el nuevo programa de Mediaset, '¡De viernes!', concediendo su primera entrevista en televisión desde hace varios años. Durante la misma, ha aprovecha la ocasión para criticar a su familia, especialmente a Bárbara Rey y Sofía Cristo, su madre y su hermana, respectivamente.

De esta forma, Ángel Cristo Jr. revelaba aspectos de la vida íntima entre la familia, destacando a su madre como la culpable de muchos de sus problemas y aportando un nuevo enfoque a los espectadores sobre como era su padre, acusado de adicto y maltratador.

Aunque no niega la culpa de su padre, reconociendo que "era malo" y que tenía episodios agresivos, asegura que su madre también hacía cosas mal: "Empiezas a ver que tu madre empieza a contar cosas que no se habían contado. Iba a colegio y tenía compañeros. Eso no es fácil".

Según apunta el hijo mayor, Bárbara Rey no actuó bien como madre: "Mi madre fue incongruente". Por un lado, la vedette advertía de los peligros de las drogas y por otro, les enseñaba a identificar la cocaína: "Nos decía: si la tocáis, chupáis la punta del dedo y si se duerme, es cocaína. Y eso es malísimo".

Respecto a otros momentos de su vida, como los desnudos de Bárbara Rey, decía que se convertía en objeto de burla: "Cuando mi madre hablaba o hacía un Interviu, era la comidilla". Además, Ángel Cristo Jr. destacaba la compleja situación que vivía con sus compañeros de colegio: "No es fácil que tus compañeros te digan que se masturban con tu madre".

Finalmente, el hijo mayor de la pareja relata la relación tóxica que acabó teniendo con su madre. "Nuestra relación era como la de un matrimonio", aseguraba. De hecho, como solo pensaba en complacerla, le llegaba dar masajes cada día. Esta situación le provocó "rechazo a la piel" de su madre y que el resto de niños eran malos hijos por no tener una relación así con su madre.