Oficialmente el verano de las rupturas: 10 famosas parejas que han terminado este 2023

Este verano ha habido una oleada de rupturas Muchas de ellas eran relaciones duraderas y estables

Definitivamente 2023 pasará a la historia como uno de los peores veranos para el amor. Durante los meses estivales cantantes, actores, políticos... parejas consagradas y estables han roto sus relaciones. Las teorías son muchas, algunos afirman que 'el love ya no está in the air' porque Venus retrogrado ha cancelado todos los efectos de Cupido, otros consideran que es el calor el culpable de la irascibilidad, sea como fuere, el caso es que este verano está siendo una catástrofe para el amor.

En cuestión de 60 días el famoseo se ha copado de nuevas solteras y solteros. Con la llegada de junio los problemas entre las parejas empezaron a salir a la luz y llegó el aluvión de rupturas. Algunas más sonadas como la de Rosalía y Rauw Alejandro que dejó a los fans con la boca abierta, Ariana Grande y Dalton Gómez o Ricky Martin y Jwan Josef, tras seis años de matrimonio.

Os contamos todas las parejas que han dicho adíós a su relación desde la llegada del calor:

1.Sofía Vergara y Joe Manganiello

Ruptura muy sonada en el mundo de la interpretación. Llevaban más de siete años casados y eran una de las parejas más estables. En numerosas ocasiones se les había visto juntos pero la fatídica temporada del amor acabó con su relación. Entre los motivos de la separación se rumorea que el actor quería tener hijos y Vergara no quería volver a ser madre.

2.Natalie Portman y Benjamin Millepied

Otra de las largas parejas, una de las más consagradas de Hollywood que arrasa el tifón del desamor. Tras once años de matrimonio Natalie Portman y Benjamin Millepied habrían roto. Hace tiempo que la pareja trabaja para gestionar su relación pero no ha sido posible y los actores han decidido continuar sus caminos por separado. Se conocieron en 2009 en la película 'Cisne negro' y tienen dos hijos en común, Aleph de 12 años y Amalia de 6.

3.Rosalía y Rauw Alejandro

Probablemente la más sonada del verano e inesperada. Tras tres años de noviazgo la pareja había anunciado su amor por todo lo alto con la publicación de un EP conjunto de tres canciones. El lanzamiento traía más sorpresas y anunciaron su compromiso en el videoclip de 'Beso'. Se han mostrado juntos en las redes y en público, prácticamente todo el tiempo y confirmaban que iban a casarse, pero de repente la relación se ha roto. Entre los motivos se ha especulado de todo desde rumores de infidelidad, a un mal entendimiento entre ellos... El resultado es el mismo, ambos han terminado su relación.



4.Ricky Martin y Jwan Joseff

Con la boca abierta, así se quedaron los fans de Ricky al enterarse que iba a divorciarse. Tras seis años de matrimonio, la pareja ha separado sus vida pero continuarán cuidando de su familia de la forma más amistosa posible y cuidando el respeto que siempre se han mostrado.

5.Bella Hadid y Marc Kalman

La modelo confirmaba su relación con el director de arte Marc Kalman en junio de 2021 y en los inicios del verano han confirmado su ruptura. Los problemas venían desde primavera y el 'huracán del desamor veraniego' ha terminado con la pareja.

6.Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

A las pocas semanas de los rumores de ruptura, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul comunicaron a través de sus redes que habían terminado su relación de dos años. El mensaje se publicó el 1 de agosto y cogió por sorpresa a algunos aunque otros ya se lo imaginaban.

La cantante compartió en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona q quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”.



7.Ariana Grande y Dalton Gómez

Tras dos años de matrimonio, la cantante y el agente inmobiliario estaban en crisis desde enero. La pareja se casó en mayo de 2021, en una ceremonia en la mansión de ella en Montecito, California. Tras publicar la ruptura Ariana ya ha empezado a rehacer su vida y se dió a conocer que está saliendo Ethan Slater, que acaba de ser padre con su exmujer Lilly Jay.

8.Hunter Schafer y Dominic Fire

Hunter Schafer, una de las protagonistas de la serie 'Euphoria' estaba saliendo con Dominic Fike también de la serie. Ninguno quiso especificar qué ha pasado entre ellos, pero después de más de un año de romance Dominic decidieron estar solos.

9.Elizabeth Gutiérrez y William Levy

Tras semanas de rumores sobre su situación sentimental, William Levy reveló el 23 de julio que estaba soltero. Con un post en Instagram stories, el actor de origen cubano dejó entrever que su relación intermitente de casi 20 años con Elizabeth Gutiérrez había llegado a su fin.

“Mi gente... solo por acá después de ver tantas cosas por ahí sin saber mi verdad. Yo estoy solo. Créanme que tengo más de una razón para estarlo. Del futuro no sé. Por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera. Se les quiere”, escribió el actor.

10.Britney Spears y Sam Asghari

Britney Spears y Sam Asghari se divorciará tras 14 meses de matrimonio, según apunta el portal especializado en celebridades TMZ. La cantante de 41 años y el actor de 29 se conocieron en el rodaje del videoclip 'Slumber Party' en 2016, donde ambos participaban. Después de un tiempo de relación, la pareja se comprometió en 2021 y se casaron en verano de 2022.

