El Govern consolida la apuesta por el deporte femenino e igualitario con el congreso 'La igualdad en Juego'

El congreso tendrá lugar en el INEFC Barcelona del 26 al 28 de abril y contará con la presencia de especialistas internacionales en género y deporte de reconocido prestigio para aumentar el reconocimiento del deporte femenino en nuestro país Las conclusiones servirán al Govern para elaborar un Plan de impulso del deporte femenino, que recoja el trabajo llevado a cabo en el ámbito del apoyo al deporte femenino y defina nuevas actuaciones para mejorarlo y potenciarlo

El Govern ha confirmado su apuesta por el deporte femenino y a tal efecto ha presentado hoy el congreso 'La igualdad en Juego', que tendrá lugar en el INEFC Barcelona del 26 al 28 de abril y se convertirá en un acto transversal para la transferencia de conocimiento y el intercambio de experiencias alrededor del deporte femenino en Cataluña.

Especialistas en la materia de reconocido prestigio debatirán sobre las estrategias a seguir para favorecer la igualdad en el mundo del deporte y que la mujer siga teniendo su espacio. En el acto, que se ha hecho en el Palau de la Generalitat, ha participado la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà Pons; la consejera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge Mestre, y la secretaria general del Deporte y de la Actividad Física, Anna Caula y Paretas.

Durante la presentación del acto, la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà Pons, ha asegurado que el Congreso será una "plataforma de transferencia de conocimiento" que permitirá concretar acciones y "hacer políticas públicas de más impacto, más eficientes y más eficaces" sobre el deporte femenino e inclusivo en Cataluña. En este sentido, la consellera ha recordado la apuesta del Govern por el deporte femenino y ha insistido en que "queremos un país más justo, más igualitario, más feminista".

El deporte es una "buena herramienta para potenciar y llegar a este país que anhelamos", ha añadido la consejera, quien ha hablado "de impulso decisivo al deporte femenino e inclusivo" y lo ha ejemplificado con el incremento de recursos, la visualización de mujeres deportistas como referentes y, ahora también, con el congreso 'La igualdad en Juego' .

La consellera también ha vaticinado que serán tres días "intensos" de debate con temas relevantes como el deporte seguro, los planes igualdad o la promoción y patrocinio del deporte femenino: "Queremos más directivas, más técnicas, más mujeres a todos los niveles ”, ha remachado.

La consejera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge Mestre, por otra parte, ha destacado que el deporte femenino del país está haciendo historia y las deportistas se han convertido en referentes, lo que “ha abierto camino para muchas otras mujeres, especialmente para las más jóvenes y para las niñas, al tiempo que ha hecho cambiar los imaginarios colectivos asociados a la práctica deportiva”. Los avances, por tanto, son cada vez más significativos.

La consellera ha subrayado que "espacios de debate y de intercambio de conocimiento como el congreso 'La Igualdad en Juego' son imprescindibles para poner sobre la mesa la realidad que viven las deportistas", y para avanzar en la lucha contra los estereotipos machistas, la precariedad de las profesionales, la brecha salarial y los obstáculos y reticencias para que las mujeres puedan acceder a los cuadros técnicos y directivos de los clubs deportivos.

Por último, Verge ha finalizado su intervención poniendo de relieve la necesidad de “políticas deportivas feministas como las que el Gobierno está impulsando, para nivelar la pista y tener un juego justo y equitativo, para tener un deporte libre de desigualdades, discriminaciones y violencias".

El congreso

El congreso lo organiza el INEFC a través de la Secretaría General del Deporte y de la Actividad Física, con la coordinación de los Departamentos de la Presidencia y de Igualdad y Feminismos, y tiene la voluntad de incidir en la visibilidad y el reconocimiento del deporte femenino en Cataluña, para favorecer su crecimiento y promoción en todas partes, tanto en las calles como en las escuelas y, evidentemente, en el mundo del deporte.

Las conclusiones del congreso servirán al Gobierno para elaborar un Plan de impulso del deporte femenino, que recoja el trabajo realizado en el ámbito del apoyo al deporte femenino y defina nuevas actuaciones para mejorarlo y potenciarlo en los próximos años.

La actividad tiene lugar en el contexto de transformación feminista que se vive en el país y para el que trabaja el gobierno. El impulso del deporte femenino es una pieza fundamental de esta transformación, por lo que la Generalitat impulsa un congreso que se engloba en las actuaciones de apoyo, tanto económico como de visibilidad, que el ejecutivo catalán está llevando a cabo para favorecer el crecimiento y la promoción del deporte femenino, en todas sus facetas y ámbitos.

De esta forma y, como ha explicado la secretaria general del Deporte y de la Actividad Física, Anna Caula y Paretas, más de 600 participantes debatirán, intervendrán, comentarán y analizarán, desde sus propias experiencias y bajo las diferentes actividades organizadas –comunicaciones orales, talleres, diálogos y mesas redondas–, “cómo se está trabajando en el mundo del deporte para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y eliminar las discriminaciones de todo tipo".

"A través de la experiencia de las personas ponentes y el intercambio de conocimientos, haremos una escucha activa para aprender de las mejores y dar pasos adelante para garantizar la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en el sector deportivo", ha añadido Anna Caula y Paretas. Los contenidos y espacios de encuentro se estructuran en tres grandes ejes: el sector público, el sector asociativo y el sector comercial y de comunicación. "Esta red nos hace únicos y define este ADN deportivo catalán", ha dicho.

El miércoles 26 de abril a las 15.30 horas, tendrá lugar la conferencia inaugural "Gender Equality on the Move: Accelerate!" (“La igualdad de género en juego: ¡pulsamos el acelerador!), a cargo de Johanna Adriaanse, profesora de la Universidad Tecnológica de Sydney (Australia) y experta en el deporte, la mujer y la igualdad de género.

Otras dos conferencias plenarias centrarán el interés de los dos días siguientes. El jueves 27, a las 9 horas, Marijke Fleuren, presidenta de la Federación Europea de Hockey y miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación Internacional de Hockey (FIH), abrirá la jornada con “Good Practices in Promoting Gender Equality in Sport Organizations” (“Buenas prácticas en la promoción de la igualdad de género en las organizaciones deportivas”). Y el viernes 28, también a las 9 horas, Nicole M. Lavoi, profesora titular en el Área de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Facultad de Cinesiología de la Universidad de Minnesota y directora del Tucker Center for Reasearch on Girls & Women in Sport , hablará sobre “Women in Sport Coaching” (“Las mujeres en el entrenamiento deportivo”).

Liderazgo, comunicación y deporte de élite

Durante los tres días, el Congreso acogerá diversos diálogos en paralelo y también talleres prácticos en torno a la igualdad en el deporte, que girarán en torno al rol de las mujeres en el liderazgo deportivo, los medios de comunicación y su papel en la difusión del deporte femenino, la vinculación entre deporte, adolescencia y género, así como las políticas de igualdad o la prevención de las violencias sexuales.

En cuanto al deporte de élite, se hará una mesa redonda con las deportistas Helena Arias, Silvia Bonastre, Aina Cid, Laura Heredia e Itziar Llobet, donde expondrán “la situación de las mujeres en la alta competición, con las dificultades, retos y oportunidades”, apuntaba Anna Caula y Paretas. Además, habrá comunicaciones orales y presentación de experiencias, actuaciones y, finalmente, una sesión de clausura, con las conclusiones y un debate final.

"El congreso será muy potente y nace como una apuesta también por el deporte circular: todos los ámbitos del deporte -el escolar, el femenino, los grandes eventos o el deporte para personas en capacidades diversas- se retroalimentan" , ha expuesto la secretaria general, por quien durante los tres días de actividad “hablaremos y reflexionaremos. Y regresaremos a casa pensando que tenemos capacidad de transformar”.

El programa actualizado, con todas las actividades mencionadas en detalle, se puede encontrar en la web del Congreso, así como el material necesario para su difusión, como el vídeo promocional. El congreso tendrá presencia propia en las redes sociales de Instagram y Twitter (@la igualdad en juego), que recogerán la información más relevante.