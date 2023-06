Diagonal, campió de la Copa Generalitat

L’equip A del BC Diagonal de Barcelona, format per Enrique Rosa, Joan Vall, Sergi Montaña i Yu Wen-Lee, s’ha proclamat campió de la 15a Copa Generalitat La competició ha tingut lloc a les instal·lacions de Bowling Splau de Cornellà de Llobregat

L’equip A del BC Diagonal de Barcelona, format per Enrique Rosa, Joan Vall, Sergi Montaña i Yu Wen-Lee, s’ha proclamat campió de la 15a Copa Generalitat, després de vencer a la gran final per 26 a 12 a l’equip B del CB Comarcal de Terrassa, format per Benito Boira, Daniel Comerma, Juan Carlos Salcedo, Òscar Colom i Òscar Sànchez.

En l’enfrontament per la medalla de bronze, l’equip B del CB Diagonal format per Axel Guimó, Juan José Bustos, Keyla Vásquez i Mosisès Pérez, s’ha imposat per 24 a 14 a l’equip A del CB Comarcal, amb, Francisco Hernández, Juan Serrano, Manel Ciero i Manuel López.

La competició ha tingut lloc a les instal·lacions de Bowling Splau de Cornellà de Llobregat, on Axel Guimó, membre de la junta directiva de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, ha lliurat la Copa Generalitat als campions.