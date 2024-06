Alcaraz: "Todo lo que no sea ganar el torneo sería agridulce"

El español Carlos Alcaraz, que por tercera vez en su carrera alcanzó los cuartos de final de Roland Garros, aseguró que sería "mediocre" quedarse con ese resultado y señaló que "todo lo que no sea ganar el torneo dejaría un sabor agridulce".

Tras superar al canadiense Félix Auger-Aliassime, 6-3, 6-3 y 6-1, Alcaraz se convirtió en el octavo tenista que repite en París antes de cumplir los 22 tres cuartos de final, fase que ha alcanzado en los seis últimos Grand Slam que ha disputado.

"No queremos quedarnos ahí, si pensamos que esto ya es un buen resultado sería mediocre. Buscamos ganar el torneo, y todo lo que no fuera ganar nos dejaría un sabor agridulce. Hay que valorar que estamos en cuartos, pero queremos más", dijo.

El español se mostró satisfecho con el juego que está desplegando y aseguró que a medida que supera rondas su confianza va haciéndose más sólida.

"Desde la primera ronda sentía que podía competir con los mejores, pero a medida que pasan los días, el nivel y la confianza van aumentando. Con mi derecha voy encontrándome más cómodo. Pero todos los jugadores van encontrándose mejor", señaló.

Alcaraz se medirá contra el griego Stefanos Tsitsipas, al que ha derrotado en los cinco duelos anteriores, el último en los cuartos de final de Roland Garros del año pasado.

"El hecho de que no haya perdido contra él indica que tengo un poco la manera de ganarle, que sé lo que tengo que hacer desde el punto de vista táctico, aunque ahora no lo voy a decir. Pero sé los golpes que tengo que hacer durante el partido", dijo.

El español señaló que no se confiará porque "él también habrá aprendido de las derrotas" y "seguro que saldrá de una manera totalmente diferente".

"Será un partido muy exigente, tanto física como mentalmente", aseguró.

El griego, que superó al italiano Matteo Arnaldi, disputa también este domingo un partido del cuadro de dobles junto a su hermano Petros y está también inscrito en cuadro de mixtos junto a su novia, la española Paula Badosa.

Alcaraz no quiso valorar esa elección del heleno: "Si está bien físicamente, no tiene ninguna molestia, que es lo que muestra y ve que puede compaginarlo todo, pues adelante. No soy quien para decirle lo que tiene que hacer".

"Personalmente, si yo tuviera una novia y me pidiese jugar el mixto, tendría que valorar muchas cosas. Pero ¿por qué no?", agregó. E