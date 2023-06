Twirling i judo obren el teló de la III Setmana Catalana de l’Esport

Aquest cap de setmana, 9 i 10 de juny, comença la III Setmana Catalana de l’Esport La gran festa de les seleccions catalanes obrirà el teló amb la celebració de la Copa Catalunya Absoluta de Judo

Aquest cap de setmana, 9 i 10 de juny, comença la III Setmana Catalana de l’Esport. La gran festa de les seleccions catalanes organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (Esportcat) obrirà el teló amb la celebració de la Copa Catalunya Absoluta de Judo, que tindrà lloc dissabte 9 de juny al CEM Badia del Vallès. Durant el matí es coneixeran els campions en categoria masculina -60 / -66 / -73 /-81 /-90 /-100 i +100 Kg; i en categoria femenina -48 / -52 / -57 / -63 / -70 / -78 i +78 Kg.

D’altra banda, dissabte per la tarda i diumenge durant tot el dia se celebrarà el Campionat de Catalunya de Twirling, al CEM L'Hospitalet Nord, amb la presència d’esportistes de les categories infantil a júnior, tant en categoria masculina com femenina.

Twirling i judo marcaran l’inici d’una III Setmana Catalana de l’Esport que compta amb més de 4.000 esportistes confirmats de 40 esports diferents (futbol, voleibol, hoquei patins, beisbol, ciclisme, motociclisme o boxa, entre d’altres), unes xifres significativament superiors a les de la passada edició. Una gran festa on les seleccions catalanes tornaran a ser protagonistes d’una cita que té una enorme projecció internacional.

Gerard Esteva, president de la UFEC, assegura que “volem que aquest esdeveniment aparegui als calendaris internacionals de totes les seleccions perquè vinguin a casa nostra. Perquè no és només important ser els millors del món, que ja ho som, sinó que els millors del món vinguin a casa nostra. Aquesta és la nostra voluntat”.

Per la seva banda, Anna Caula, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, assenyala que “aquesta Setmana Catalana de l’Esport ha de servir per mostrar la riquesa de l’esport a casa nostra. Ensenyar com el vivim aquí i l’ADN que ens caracteritza amb un teixit esportiu increïble. Lluïm la samarreta de Catalunya amb orgull”.

Per tant, amb la III Setmana Catalana de l’Esport, Catalunya torna a l’escenari internacional per mostrar al món l’excel·lència dels seus esportistes, les seves instal·lacions esportives d’alt nivell i el seu prestigi federatiu a través de les seleccions catalanes.