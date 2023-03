És la quarta vegada en la seva història i segon any consecutiu Va vèncer a la gran final el Cajasur de Priego, equip líder a la Lliga de Superdivisió

L'ASISA Borges Vall , per quarta vegada en la seva història i per segon any consecutiu, ha tornat a conquerir la Copa del Rei de tennis de taula. L’equip català ha donat la sorpresa després de vèncer a la gran final el Cajasur de Priego, equip líder a la Lliga de Superdivisió.