Arnau Masià: “Crec que és la meva millor temporada com a professional”

Titular en un equip punter com és el CV Melilla; present a l’All-Star de la Superlliga Masculina juntament amb les altres estrelles de la lliga; jugant competició europea i escollit en diverses ocasions a l’equip ideal de la jornada. És un petit resum de les estadístiques que duu, en només mitja temporada, el jove salouenc Arnau Masià, que està demostrant un gran nivell en la primera campanya en que ha sortit de Catalunya per competir al més alt nivell. “Crec que estic en la meva millor temporada, tot i que encara tinc molt més marge de millora”. “Des que era petit he practicat tots els esports possibles, ja sigui futbol, tenis, handbol, bàsquet o vòlei; i sembla ser que, després de testejar-los tots, vaig decantarme per l’esport correcte”, assenyala el lliure del CV Melilla.

EL PAS PER LA BLUME

Segons Masià, des que va sortir de la Blume en etapa de juvenil, el vòlei ha passat a ser la seva vida, per la qual cosa hi dedica moltes hores a la setmana. “Aquí a Melilla entrenem tots els dies una mitjana de 3 hores; és el preu a pagar si realment vols viure del vòlei i, a més, gaudeixes amb el que fas”, explica. Com a d’altres esportistes, passar pel programa de tecnificació GET Blume marca un abans i un després en la carrera d’un jugador de vòlei, del qual no n’és excepció l’Arnau. “En Toribio va deixar-me clar només entrar que, si volia dedicar-me a aquest esport, hauria d’abandonar la posició de punta i jugar de lliure”. Dit i fet. Amb la major de les il•lusions, l’Arnau Masià va dur a terme un canvi posicional que, amb el pas dels anys, va anar fent-se seu fins a dominar per complert l’art de la defensa. “Haver passat per la Blume m’ha ajudat a marcar-me objectius concrets i treballar per ells sense defallir; a més, puc dir amb total sinceritat que una bona part de la meva personalitat surt d’allà”.

TRAJECTÒRIA, ASPIRACIONS I ÍDOLS

Abans de recalar a Melilla, Masià va passar anteriorment pel Barça Voleibol i pel CV Tarragona SPSP, on va jugar tant a Superlliga Masculina com a Superlliga Masculina 2. De cara a un futur, el jove jugador català ambiciona el competir en lligues estrangeres com la francesa, la italiana o la polonesa, però, segons ell, primer ha d’assolir el nivell òptim. Per tal d’arribar a tal dimensió, Masià entrena durament dia rere dia, tractant d’establir una personalitat pròpia en el seu joc. Tot i això, la seva màxima inspiració en el nostre esport ha estat sempre Jenia Grebennikov, el lliure francès que ha guanyat dos europeus amb la selecció francesa de vòlei. “Sempre intento fixar-me en els seus moviments, aprendre d’ell i, tant de bo, poder jugar algun dia les competicions on ell ha estat present”, finalitza.