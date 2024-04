Alba Petisco lluitarà en els pròxims Jocs de París per continuar ‘volant sense ales’ i enlairar-se fins a la seva primera medalla olímpica

Alba Petisco (Sant Joan Despí, 2003) s'ha guanyat una plaça olímpica per a París 2024 per mèrits propis. Serà la seva segona cita olímpica després de Tòquio 2020, on va estrenar-se en l'aparador esportiu més gran del planeta amb tant sols 18 anys.

Ara l'experiència juga a favor seu i tot i que no vol afegir-se més pressió de la necessària té entre cella i cella la classificació per a la final all around. Un repte ambiciós per a la gimnasta del Club Gimnàstic Esplugues Les Moreres, que somia amb aquest moment des que va entrar al CAR de Madrid.

Com ha estat el camí als Jocs Olímpics de París 2024?

Bastant dur. Vam aconseguir la classificació en individual, però per desgràcia, i tots els exigents entrenaments que vam realitzar, se’ns va escapar la classificació per equips. Tot i aquest cop, crec que arribarà als Jocs bastant preparats, ja que ja conec com és el terreny olímpic. Ens queden uns mesos per continuar pujant la dificultat als exercicis, però crec que sobretot em queda millorar la dificultat en mi mateixa, que serà el plus definitiu per lluitar per les medalles.

Com va ser l’experiència a Tòquio 2020?

Vaig quedar bastant contenta, tot i tenir un petit error a la barra. Va ser un premi a la meva carrera, vaig complir un somni i vaig guanyar experiència per següents competicions. Això sí, la sensació va ser estranya al no haver-hi públic, escoltar-nos només entre les esportistes, entrenadors i jutges... es va fer difícil.

Com t’imagines la teva participació a París 2024?

M’imagino arribant a la final all around, que és on es tenen en compte tots els aparells. Em trobo confiada, però necessito fer una bona classificació sense pràcticament cap error per quedar entre les 24 millors.

Seran els teus últims Jocs?

Sí que és cert que la vida esportiva de les gimnastes no és tan extensa com altres esports, però tinc 21 anys i la veritat és que em veig a Los Angeles 2028. És el meu objectiu, participar en els que serien els meus tercers Jocs Olímpics.