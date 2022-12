El Espanyol sondea la cesión del portero Maximiano

La Lazio, abierto a un préstamo del ex del Granada La prioridad es Pacheco, pero el Almería no cede y el Espanyol casi ya no puede esperar más

La prioridad máxima del Espanyol es firmar a un portero que esté disponible ya el 1 de enero con el objetivo de jugar de forma inmediata como titular. El club quiere acabar con el debate de la portería tras las malas actuaciones de Lecomte y Álvaro Fernández y la dirección deportiva está manos a la obra. La prioridad es Pacheco, del Almería, pero va ganando enteros la opción de traer cedido por seis meses al meta portugués de la Lazio, Luis Maximiano, que estuvo a un nivel espectacular la pasada temporada en el Granada.

Maximiano fichó por la Lazio este verano tras el descenso del Granada por un coste de 10 millones de euros. Comenzó la temporada de titular, pero un error suyo le dejó en el banquillo e Iván Provedel, portero firmado también por la Lazio este verano procedente de La Spezia, le ha quitado la titularidad. Su técnico, Sarri, ha abierto las puertas a una salida y la intención del club italiano es cederle para que se revalorice y poder recuperar los 10 millones de euros invertidos. El Espanyol se ha posicionado aunque Maximiano no ve claro salir del calcio. En todo caso si la operación saliese adelante solo firmaría para ser titular y con una opción de compra para el futuro.

La opción prioritaria para el Espanyol es firmar a Pacheco, portero del Almería. El guardameta quiere venir tras ser suplente en el club andaluz, pero el Almería no quiere reforzar a un rival directo en la lucha por el descenso. Hoy por hoy las posturas están muy enfrentadas y solo saldría a través de un traspaso que el Espanyol no desea pagar. Tienen claro que el límite salarial es para incorporar a cinco jugadores en enero y no se malgastará nada.

Maximiano es una opción de gusta y se está a la espera de lo que suceda con Pacheco. Va ganando enteros a medida que pasan los días. Además del portero, el club quiere incorporar a un extremo y el sevillista Suso estaría muy cerca. También llegará un mediocentro organizador, un central y la gran noavedad es que se firmaría a un lateral derecho.